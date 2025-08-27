Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe'yle farklı bir klasmana çıkacağız

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/cumhurbaskani-erdogan-dev-yatirimin-temelini-atiyoruz-1098876876.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne... 27.08.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN töreninde açıklamalarda bulundu.Törende Türkiye’nin savunma sanayindeki yeni yatırımları ve ASELSAN’ın hayata geçirdiği projeler kamuoyuna tanıtıldı. Açılışı yapılan tesislerin yanı sıra, Çelik Kubbe sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimi gerçekleştirildi ve Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Kaderimizi tayin eden nice zaferi bu ayda kazandık. Dün Ahlat'ta ve Malazgirt Meydanı'nda muhteşem bir buluşmaya imza attık. 30 Ağustos'ta ise büyük bir zaferi daha kutlayacağız. Bugün ise 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki Çelik Kubbe. İkincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncü ise Oğulbey Tesisi'nin açılmasıdır. Bugün bir milletin azminin ve kararlılığının yeni bir sayfasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tüm bu adımların hayırlı olmasını diliyorum. 50 yıl boyunca Aselsan çatısı altında katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm kardeşlerimi, Aselsan ailesinin her bir ferdini kutluyor, milletim adına teşekkür ederim'' dedi.'Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz'460 milyon dolar değerindeki 47 aracın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'1.5 milyar dolarlık yatırım'Oğulbey Teknoloji Üssü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri yüksek adetlerde üretmemiz şart. Son dönemde şirketlerimizin buna verdikleri önemi memnuniyetle takip ediyorum. Bugün açacağımız 14 tesisle üretim kapasitemizi artırıyoruz. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye yeni çalışma alanları açacaktır. Bunların da hayırlı olmasını dilerim. Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev yatırımın temelini atıyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü 1.5 milyar dolarlık yatırımla son dönemin en büyük yatırımlarından birisi olacak. Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yaptığı en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Aselsan savunma sanayiimizin kalbi durumunda olduğu için tüm sektör için kritik bir eşik olacaktır'' açıklamasında bulundu.'Dikkat edin laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz'Yeni açılan tesisin Aselsan'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla arttıracağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

