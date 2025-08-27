https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/cumhurbaskani-erdogan-dev-yatirimin-temelini-atiyoruz-1098876876.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe'yle farklı bir klasmana çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe'yle farklı bir klasmana çıkacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne... 27.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN töreninde açıklamalarda bulundu.Törende Türkiye'nin savunma sanayindeki yeni yatırımları ve ASELSAN'ın hayata geçirdiği projeler kamuoyuna tanıtıldı. Açılışı yapılan tesislerin yanı sıra, Çelik Kubbe sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimi gerçekleştirildi ve Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atıldı.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Kaderimizi tayin eden nice zaferi bu ayda kazandık. Dün Ahlat'ta ve Malazgirt Meydanı'nda muhteşem bir buluşmaya imza attık. 30 Ağustos'ta ise büyük bir zaferi daha kutlayacağız. Bugün ise 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki Çelik Kubbe. İkincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncü ise Oğulbey Tesisi'nin açılmasıdır. Bugün bir milletin azminin ve kararlılığının yeni bir sayfasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tüm bu adımların hayırlı olmasını diliyorum. 50 yıl boyunca Aselsan çatısı altında katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm kardeşlerimi, Aselsan ailesinin her bir ferdini kutluyor, milletim adına teşekkür ederim'' dedi.'Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz'460 milyon dolar değerindeki 47 aracın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'1.5 milyar dolarlık yatırım'Oğulbey Teknoloji Üssü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri yüksek adetlerde üretmemiz şart. Son dönemde şirketlerimizin buna verdikleri önemi memnuniyetle takip ediyorum. Bugün açacağımız 14 tesisle üretim kapasitemizi artırıyoruz. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye yeni çalışma alanları açacaktır. Bunların da hayırlı olmasını dilerim. Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev yatırımın temelini atıyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü 1.5 milyar dolarlık yatırımla son dönemin en büyük yatırımlarından birisi olacak. Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yaptığı en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Aselsan savunma sanayiimizin kalbi durumunda olduğu için tüm sektör için kritik bir eşik olacaktır'' açıklamasında bulundu.'Dikkat edin laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz'Yeni açılan tesisin Aselsan'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla arttıracağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen 'Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN töreninde açıklamalarda bulundu.
Törende Türkiye’nin savunma sanayindeki yeni yatırımları ve ASELSAN’ın hayata geçirdiği projeler kamuoyuna tanıtıldı. Açılışı yapılan tesislerin yanı sıra, Çelik Kubbe sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimi gerçekleştirildi ve Oğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Kaderimizi tayin eden nice zaferi bu ayda kazandık. Dün Ahlat'ta ve Malazgirt Meydanı'nda muhteşem bir buluşmaya imza attık. 30 Ağustos'ta ise büyük bir zaferi daha kutlayacağız. Bugün ise 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki Çelik Kubbe. İkincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncü ise Oğulbey Tesisi'nin açılmasıdır. Bugün bir milletin azminin ve kararlılığının yeni bir sayfasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tüm bu adımların hayırlı olmasını diliyorum. 50 yıl boyunca Aselsan çatısı altında katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm kardeşlerimi, Aselsan ailesinin her bir ferdini kutluyor, milletim adına teşekkür ederim'' dedi.
'Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz'
460 milyon dolar değerindeki 47 aracın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kendi savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi savunma kabiliyetlerimizdir. Salona gelmeden önce sistemleri yerinde inceledim. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin ferdi olarak kıvanç duydum. 3 adet Hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve 21 araç orta menzilde güçlendirecek. Korkut Hava Sistemi sahada gözümüz kulağımız olacak. Bu adımlar ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Burada durmayacak, yeni yetenekler geliştirecek ve envantere gireceğiz. Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız. Aselsan'ın Çelik Kubbe'de kritik bir rolü var. Sahada anlık çalışmayı sağlayacak yapay zeka destekli komuta sistemini Aselsan hazırlıyor. Sahadaki yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecek.
'1.5 milyar dolarlık yatırım'
Oğulbey Teknoloji Üssü hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri yüksek adetlerde üretmemiz şart. Son dönemde şirketlerimizin buna verdikleri önemi memnuniyetle takip ediyorum. Bugün açacağımız 14 tesisle üretim kapasitemizi artırıyoruz. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye yeni çalışma alanları açacaktır. Bunların da hayırlı olmasını dilerim. Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev yatırımın temelini atıyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü 1.5 milyar dolarlık yatırımla son dönemin en büyük yatırımlarından birisi olacak. Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yaptığı en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Aselsan savunma sanayiimizin kalbi durumunda olduğu için tüm sektör için kritik bir eşik olacaktır'' açıklamasında bulundu.
'Dikkat edin laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz'
Yeni açılan tesisin Aselsan'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla arttıracağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönümlük bir alan. En az 30 senelik plan yapacak bir alana kavuştuklarını söylediler. Bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. Biz de ilgili kurumlarımızla yeni yerleşke için temelleri attık. 900 futbol sahasından büyük, 6 bin 500 dönümlük alanı Aselsan'a tahsis ettik. Dikkat edin laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz. Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum. Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri teknoloji merkezlerinden biri olacaktır. Bu tesis Aselsan'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artıracaktır. Yoğun bir gayretle 2026'nın ortasında ilk tesisi devreye alacağız. Bu tesis betonla demirle yapılacak bir iş değil. Bu iş teknolojiyle üretimle ilgili bir iş. Bu tesis gençlerimizin hayallerini yaşayabilecekleri bir ortam sunacak.