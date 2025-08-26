Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak

Suriye'de Kürtlerin de teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik hukukunu gözetenler kazanacak. Kendisine yabancı patron arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz

"Her türlü engellemeye rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpınıyoruz." diyen Erdoğan, "Süreci kundaklama çabalarına rağmen çalışmalar sürüyor." dedi.