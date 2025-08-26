Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında açıklamalarda bulunuyor.Terörsüz Türkiye süreci"Her türlü engellemeye rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpınıyoruz." diyen Erdoğan, "Süreci kundaklama çabalarına rağmen çalışmalar sürüyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak

11:53 26.08.2025 (güncellendi: 11:59 26.08.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında açıklamalarda bulunuyor.

Suriye'de Kürtlerin de teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik hukukunu gözetenler kazanacak. Kendisine yabancı patron arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz

Terörsüz Türkiye süreci

"Her türlü engellemeye rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpınıyoruz." diyen Erdoğan, "Süreci kundaklama çabalarına rağmen çalışmalar sürüyor." dedi.
