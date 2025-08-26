https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/cumhurbaskani-erdogan-yonunu-ankaraya-ve-sama-donenler-kazanacak-1098838683.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında açıklamalarda bulunuyor. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında açıklamalarda bulunuyor.Terörsüz Türkiye süreci"Her türlü engellemeye rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpınıyoruz." diyen Erdoğan, "Süreci kundaklama çabalarına rağmen çalışmalar sürüyor." dedi.
11:53 26.08.2025 (güncellendi: 11:59 26.08.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında açıklamalarda bulunuyor.
Suriye'de Kürtlerin de teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik hukukunu gözetenler kazanacak. Kendisine yabancı patron arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz
