Çeşme’de zorunlu su kesintisi sona erdi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından devreye alınan Karareis Barajı’ndan sağlanan suyun şebekeye verilmesiyle Çeşme’deki... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

İZSU, Çeşme’de haftalardır uygulanan zorunlu su kesintisinin sona erdiğini açıkladı. Kesinti, ilçenin su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’nda su rezervinin yüzde 5’in altına düşmesi nedeniyle uygulanıyordu.Karareis Barajı sisteme dahil edildiİZSU’nun açıklamasında, “Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 2’nci aşama performans test işlemlerine başlanması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyidi üzerine 23 Ağustos itibarıyla da içme suyu iletim sistemine verilmeye başlanmıştı” denildi.Entegrasyon testleri tamamlandıİZSU ayrıca, “İdaremiz ekiplerince tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos tarihinde sonuçlandırılarak ilçemizin içme suyu dağıtım şubesine verilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayıp, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanmış ve Çeşme ilçemizde zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verdi.

