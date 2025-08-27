Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/canakkalede-30-agustos-zafer-bayrami-bu-yil-festival-coskusuyla-kutlanacak-400-etkinlikle-34-1098860915.html
Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl festival coşkusuyla kutlanacak: 400 etkinlikle, 34 noktada program sürecek
Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl festival coşkusuyla kutlanacak: 400 etkinlikle, 34 noktada program sürecek
Çanakkale, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kültür Yolu Festivali ile kutluyor. 30 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında 34 noktada gerçekleşecek 400'den fazla etkinlik, konser, sergi ve atölye Çanakkale'yi sanatın merkezi yapacak.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098861513_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_6b5a11a95e2b33f73fe2b3e24615837c.jpg
Zaferin ve bağımsızlığın simgesi Çanakkale, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yalnızca tarihî zaferlerle değil, kültür ve sanatla da kutluyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 30 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında 34 farklı noktada gerçekleşecek 400 etkinlikle Çanakkale’ye renk katacak.Sergilerle tarihten günümüze yolculukFestival kapsamında açılacak sergiler sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunacak.Konserlerle müziğin ritmiAnadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, bu yıl da ünlü isimleri ağırlayacak. Buray, Resul Dindar, Tuğçe Kandemir, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Bengü ve daha birçok sanatçı sahne alacak. Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da festivale renk katacak.Çocuklar i̇çin özel programlarFestivalin en dikkat çekici bölümlerinden biri de Çocuk Köyü olacak. Tiyatrodan bale gösterilerine, robotik kodlama atölyelerinden Karagöz-Hacivat gölge oyunlarına kadar yüzlerce etkinlik çocuklara eğlence ve öğrenme dolu anlar yaşatacak.Deniz ve tarihle i̇ç i̇çe etkinliklerZafer Bayramı’nda TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci için Nara Burnu’nda Saygı Dalışı yapılacak. Ayrıca Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda düzenlenecek Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması Çanakkale’nin deniz tarihini dünyaya tanıtacak.Lezzetler ve atölyelerle zenginleşen programFestival boyunca ünlü şefler, Çanakkale’nin unutulmaya yüz tutmuş tatlarını “Lezzet Noktaları” restoranlarında yeniden yaşatacak. Cam, seramik, ahşap, gastronomi ve belgesel atölyeleri ile sempozyumlar da şehri kültürün merkezi haline getirecek.
Zaferin ve bağımsızlığın simgesi Çanakkale, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yalnızca tarihî zaferlerle değil, kültür ve sanatla da kutluyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 30 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında 34 farklı noktada gerçekleşecek 400 etkinlikle Çanakkale’ye renk katacak.

Sergilerle tarihten günümüze yolculuk

Festival kapsamında açılacak sergiler sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunacak.
M. Osman Korfman Kütüphanesi’nde çağdaş Filistin sanatından seçkilerin yer aldığı “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi,
Troya Müzesi’nde Osmanlı oyuncak kültürünü günümüze taşıyan “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi”,
Anadolu Hamidiye Tabyası’nda yapay zekâ destekli videolarla tarihsel hafızayı yeniden yorumlayan “Medeniyetlerin Mirası”,
Çanakkale Kent Müzesi’nde Kenan Işık’ın gravür estetiğiyle hazırlanan “Zamanın Katmanları” gibi birçok sergi ziyaretçileri bekleyecek.

Konserlerle müziğin ritmi

Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, bu yıl da ünlü isimleri ağırlayacak. Buray, Resul Dindar, Tuğçe Kandemir, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Bengü ve daha birçok sanatçı sahne alacak. Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da festivale renk katacak.

Çocuklar i̇çin özel programlar

Festivalin en dikkat çekici bölümlerinden biri de Çocuk Köyü olacak. Tiyatrodan bale gösterilerine, robotik kodlama atölyelerinden Karagöz-Hacivat gölge oyunlarına kadar yüzlerce etkinlik çocuklara eğlence ve öğrenme dolu anlar yaşatacak.

Deniz ve tarihle i̇ç i̇çe etkinlikler

Zafer Bayramı’nda TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci için Nara Burnu’nda Saygı Dalışı yapılacak. Ayrıca Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda düzenlenecek Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması Çanakkale’nin deniz tarihini dünyaya tanıtacak.

Lezzetler ve atölyelerle zenginleşen program

Festival boyunca ünlü şefler, Çanakkale’nin unutulmaya yüz tutmuş tatlarını “Lezzet Noktaları” restoranlarında yeniden yaşatacak. Cam, seramik, ahşap, gastronomi ve belgesel atölyeleri ile sempozyumlar da şehri kültürün merkezi haline getirecek.
