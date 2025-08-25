https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/isanin-dili-olarak-biliniyor-lut-golundeki-magarada-gizemli-kesif-1900-yillik-aramice-yazit-bulundu-1098814674.html

İsa'nın dili olarak biliniyor, Lut Gölü'ndeki mağarada gizemli keşif: 1900 yıllık Aramice yazıt bulundu

İsa'nın dili olarak biliniyor, Lut Gölü'ndeki mağarada gizemli keşif: 1900 yıllık Aramice yazıt bulundu

Sputnik Türkiye

Ölü Deniz’e bakan bir mağarada 1.900 yıllık Aramice yazıt ve dört antik kılıç bulundu. Arkeologlar, buluntuların MS 132-136’daki Bar Kokhba İsyanı ile bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

2025-08-25T13:47+0300

2025-08-25T13:47+0300

2025-08-25T13:47+0300

roma

abba

lut gölü

yaşam

i̇sa

i̇ngilizce

tevrat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103106/29/1031062937_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_83e5803cba1f6d02263533954e70773a.jpg

2023 yılında Lut Gölü’ne bakan bir mağarada araştırma yapan arkeologlar, Birinci Tapınak dönemine ait 2.700 yıllık bir yazıtı incelemek için mağaraya girdiklerinde, tesadüfen başka bir buluntuya rastladı. Sarkıtın altında kayaya oyulmuş küçük bir Aramice yazıt fark edildi. Yazıt, günümüz İbranicesine benzer kare bir yazıyla işlenmişti.Aramice neden önemli?1. Ortadoğu’nun ortak diliydiAramice, MÖ 1. binyıldan itibaren Ortadoğu’nun en yaygın konuşulan dili oldu. Asurlular, Babilliler ve Persler döneminde bir tür “diplomasi ve ticaret dili” işlevi gördü. Yani bugünkü İngilizce’nin rolüne benziyordu.2. Kutsal metinlerin diliDolayısıyla Aramice, Musevilik, Hristiyanlık ve kısmen İslam tarihi için köprü dildir.3. Yahudi isyanları ve Roma dönemi bağlamıMS 1. ve 2. yüzyıllarda Yahudi halkının günlük konuşma dili büyük ölçüde Aramiceydi. Dolayısıyla Bar Kokhba İsyanı döneminde bir Aramice yazıt bulunması, o dönemin direnişçilerinin kimliklerini, inançlarını ve gündelik yaşamlarını doğrudan yansıtıyor.4. Modern dillere etkisiBugün hâlâ konuşulan Süryanice (özellikle Ortadoğu’daki Asuri toplulukları arasında) Aramice’nin bir devamıdır. Bu da dilin yaşayan bir miras olduğunu gösteriyor.Yazıtın içeriği ve gizemli isimYazıtta yer alan cümlelerden biri, “Naburya’lı Abba öldü” ifadesiydi. Araştırmacılar “Abba” isminin MS ilk yüzyıllarda yaygın olduğunu, Naburya’nın ise Celile yakınlarında bir köy olduğunu belirtiyor. Henüz tam olarak çözülemeyen yazıtta “üzerimize”, “aldı” ve “the” gibi kelimeler de tespit edildi.Bar Kokhba İsyanı bağlantısıArkeologlar, yazıtın yakınında Bar Kokhba sikkesi ve dört adet Roma kılıcı buldu. Üç kılıcın tahta kınları hâlâ sağlamdı. Bu bulgular, mağaranın MS 132-136 yıllarındaki Bar Kokhba İsyanı sırasında Yahudi isyancılar için bir saklanma yeri olarak kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.Yahudiye Çöl Araştırma Projesi yöneticisi Dr. Eitan Klein, İsrail Eski Eserler Kurumu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Silahların mağaranın derin çatlaklarında saklanması, bunların Roma askerlerinden ganimet olarak alındığına işaret ediyor. İsyancılar bu silahları yeniden kullanmak için saklamış olabilir.”Tarihi sır perdesi aralanıyorAraştırmacılar, yazının stiline ve kullanılan dile bakarak buluntunun MS 1. veya 2. yüzyıla ait olabileceğini değerlendiriyor. Bu da onu ya Birinci Yahudi İsyanı (MS 66-73) ya da Bar Kokhba İsyanı (MS 132-136) dönemine yerleştiriyor.Lut Gölü mağarasında bulunan yazıt ve silahlar, tarihin en kanlı Yahudi ayaklanmalarından birine dair yeni ipuçları sunuyor. Uzmanlar, yazıtın kalan bölümlerini çözmek ve mağara duvarlarında başka gizli mesajlar olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/bilim-dunyasi-saskin-akciger-gibi-nefes-alan-ve-oksijen-soluyan-gizemli-kristal-bulundu-1098811716.html

lut gölü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ölü deniz mağarası, aramice yazıt, bar kokhba isyanı, roma kılıçları, yahudi isyanı, antik keşif, israil arkeoloji, naburya’lı abba, yahudiye çölü buluntuları