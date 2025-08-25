https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/okan-tuysuzden-sindirgi-depremleri-aciklamasi-yeraltinda-nedenini-bilmedigimiz-bir-hareketlik-var-1098805092.html

Okan Tüysüz'den Sındırgı depremleri açıklaması: Yeraltında nedenini bilmediğimiz bir hareketlik var

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam yaşanan peş peşe depremler sonrasında halk geceyi sokakta geçirdi. 6.2'lik deprem sonrasında sarsıntıların... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ağustos ayı başında yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam 15 dakika içinde 4.8, 4.2, 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedilen Sındırgı'da halk geceyi sokakta geçirdi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki sarsıntıları değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:"Deprem fırtınasını anımsatıyor"Sarsıntıların kesilmediği vurgulayan Prof. Dr. Tüysüz, "Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor. Deprem fırtınaları çok sayıda ve farklı büyüklüklerdeki depremlerin sınırlı bir bölgede iç içe geliştiği olaylardır. Batı Anadolu'da fayların kesiştiği bölgelerde sıkça görülür, haftalarca hatta daha uzun sürer, bir süre sonra sönümlenir. Genellikle yıkıcı boyuta ulaşmazlar. Volkanik bölgelerde de görülürler" dedi. "Uzun süre sallanacak"Tüysüz depremlerin devam edeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

