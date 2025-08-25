https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/okan-tuysuzden-sindirgi-depremleri-aciklamasi-yeraltinda-nedenini-bilmedigimiz-bir-hareketlik-var-1098805092.html
Okan Tüysüz'den Sındırgı depremleri açıklaması: Yeraltında nedenini bilmediğimiz bir hareketlik var
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ağustos ayı başında yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam 15 dakika içinde 4.8, 4.2, 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedilen Sındırgı'da halk geceyi sokakta geçirdi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki sarsıntıları değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:"Deprem fırtınasını anımsatıyor"Sarsıntıların kesilmediği vurgulayan Prof. Dr. Tüysüz, "Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor. Deprem fırtınaları çok sayıda ve farklı büyüklüklerdeki depremlerin sınırlı bir bölgede iç içe geliştiği olaylardır. Batı Anadolu'da fayların kesiştiği bölgelerde sıkça görülür, haftalarca hatta daha uzun sürer, bir süre sonra sönümlenir. Genellikle yıkıcı boyuta ulaşmazlar. Volkanik bölgelerde de görülürler" dedi. "Uzun süre sallanacak"Tüysüz depremlerin devam edeceğini ifade ederek şunları kaydetti:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam yaşanan peş peşe depremler sonrasında halk geceyi sokakta geçirdi. 6.2'lik deprem sonrasında sarsıntıların kesilmediği Sındırgı için değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Sındırgı artçıları ise yükselen blok tarafında ve geniş bir alanda yoğunlaşıyor, bu olağan bir durum değil" dedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Ağustos ayı başında yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam 15 dakika içinde 4.8, 4.2, 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedilen Sındırgı'da halk geceyi sokakta geçirdi.
Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki sarsıntıları değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:
"Olağan koşullarda deprem artçıları düşen blok tarafında yoğunlaşır ve bunlar faya, boyunca veya yakınında olurlar. Sındırgı artçıları ise yükselen blok tarafında ve geniş bir alanda yoğunlaşıyor, bu olağan bir durum değil. Yeraltında nedenini bilmediğimiz bir hareketlik var. Bunun nedenini yapılacak araştırmalar sonucunda öğrenebileceğiz."
"Deprem fırtınasını anımsatıyor"
Sarsıntıların kesilmediği vurgulayan Prof. Dr. Tüysüz, "Mevcut durum olağan bir artçı deprem etkinliğinden çok bir deprem fırtınasını anımsatıyor. Deprem fırtınaları çok sayıda ve farklı büyüklüklerdeki depremlerin sınırlı bir bölgede iç içe geliştiği olaylardır. Batı Anadolu'da fayların kesiştiği bölgelerde sıkça görülür, haftalarca hatta daha uzun sürer, bir süre sonra sönümlenir. Genellikle yıkıcı boyuta ulaşmazlar. Volkanik bölgelerde de görülürler" dedi.
Tüysüz depremlerin devam edeceğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Özetle Sındırgı daha uzun süre 4-5 büyüklüğüne varan depremlerle sallanacak gibi duruyor. Yöre halkına sabırlar diliyorum. Evlerdeki hasar durumunu özellikle 4 üstü depremler sonrasında yakından takip edin, hasar varsa girmeyin."