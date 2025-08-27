https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/aydinda-park-etmeye-calisan-surucu-5-araca-carpti-topuklu-ayakkabim-pedala-sikisti-1098879302.html

Aydın’da park etmeye çalışan sürücü 5 araca çarptı: 'Topuklu ayakkabım pedala sıkıştı'

Aydın’da park etmeye çalışan sürücü 5 araca çarptı: 'Topuklu ayakkabım pedala sıkıştı'

Sputnik Türkiye

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken kazaya sebep oldu. Funda H. yönetimindeki araç, önce önündeki otomobile çarptı... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T21:44+0300

2025-08-27T21:44+0300

2025-08-27T21:44+0300

türki̇ye

araba

araba kazası

araba çarpması

kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098879128_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f40835d7244fcc64c051bc6a99130a05.jpg

Aydın’da park etmeye çalışan sürücü 6 araca zarar verdi.Efeler ilçesinde Funda H. yönetimindeki araç, önce önündeki otomobile çarptı, ardından geri manevra yaparken arkasındaki araçlara da çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar meydana geldi.Sürücü Funda H. “Ayağım topuklu ayakkabı nedeniyle pedala sıkıştı. Servisten de yeni çıkmıştı. Araba bir anda beni geriye fırlattı” dedi. Olayın haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/sirnakta-ilginc-kaza-suruculeri-kardes-olan-iki-tir-carpisti-1098750692.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araba, araba kazası, araba çarpması, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası