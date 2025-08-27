https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/aydinda-park-etmeye-calisan-surucu-5-araca-carpti-topuklu-ayakkabim-pedala-sikisti-1098879302.html
Aydın’da park etmeye çalışan sürücü 5 araca çarptı: 'Topuklu ayakkabım pedala sıkıştı'
Aydın’da park etmeye çalışan sürücü 5 araca çarptı: 'Topuklu ayakkabım pedala sıkıştı'
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken kazaya sebep oldu. Funda H. yönetimindeki araç, önce önündeki otomobile çarptı... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
Aydın’da park etmeye çalışan sürücü 6 araca zarar verdi.Efeler ilçesinde Funda H. yönetimindeki araç, önce önündeki otomobile çarptı, ardından geri manevra yaparken arkasındaki araçlara da çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar meydana geldi.Sürücü Funda H. “Ayağım topuklu ayakkabı nedeniyle pedala sıkıştı. Servisten de yeni çıkmıştı. Araba bir anda beni geriye fırlattı” dedi. Olayın haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken kazaya sebep oldu. Funda H. yönetimindeki araç, önce önündeki otomobile çarptı, ardından geri manevra yaparken arkasındaki 4 araca çarparak durabildi.
Aydın’da park etmeye çalışan sürücü 6 araca zarar verdi.
Efeler ilçesinde Funda H. yönetimindeki araç, önce önündeki otomobile çarptı, ardından geri manevra yaparken arkasındaki araçlara da çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar meydana geldi.
Sürücü Funda H. “Ayağım topuklu ayakkabı nedeniyle pedala sıkıştı. Servisten de yeni çıkmıştı. Araba bir anda beni geriye fırlattı” dedi. Olayın haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.