Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/ankarada-bu-yollar-trafige-kapatilacak-cumartesiye-dikkat-1098874879.html
Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak: Cumartesiye dikkat
Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak: Cumartesiye dikkat
Sputnik Türkiye
Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cumartesi günü saat 06.00’dan itibaren Gazi... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T15:59+0300
2025-08-27T15:59+0300
türki̇ye
ankara
trafik
atatürk bulvarı
i̇nönü bulvarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098875086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e95dbd7965bb56e2d802dbf226afe7f5.jpg
Ankara’da bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü büyük etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken bazı yolların da trafiğe kapatılacağı duyuruldu.Cumartesi günü çok sayıda yol kapatılacakAnkara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00’dan itibaren şu yollar trafiğe kapalı olacak:Belediye açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi. Özellikle kutlama alanlarına yakın bölgelerde yoğun trafik beklendiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/unlu-market-zinciri-tarihi-gecmis-urun-satti-bir-gun-sureyle-kapatildi-kapisina-yazi-asilarak-ifsa-1098874274.html
türki̇ye
ankara
atatürk bulvarı
i̇nönü bulvarı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098875086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c7072b5c029018f4f10e5d1115cee8dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, trafik, atatürk bulvarı, i̇nönü bulvarı
ankara, trafik, atatürk bulvarı, i̇nönü bulvarı

Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak: Cumartesiye dikkat

15:59 27.08.2025
© AAAnkara trafik
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
© AA
Abone ol
Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cumartesi günü saat 06.00’dan itibaren Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı ve birçok cadde ulaşıma kapalı olacak.
Ankara’da bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü büyük etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken bazı yolların da trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Cumartesi günü çok sayıda yol kapatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00’dan itibaren şu yollar trafiğe kapalı olacak:
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
Atatürk Bulvarı
İnönü Bulvarı
Ziya Gökalp Caddesi
Milli Müdafaa Caddesi
Gençlik Caddesi
Akdeniz Caddesi
Anıt Caddesi
Dikmen Caddesi
Kazım Karabekir Caddesi
İstiklal Caddesi
İstanbul Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Çankırı Caddesi
Sporpark Sokak
Belediye açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi. Özellikle kutlama alanlarına yakın bölgelerde yoğun trafik beklendiği vurgulandı.
Çorum'da kapatılan market - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
TÜRKİYE
Ünlü market zinciri tarihi geçmiş ürün sattı, bir gün süreyle kapatıldı: Kapısına yazı asılarak ifşa da edildi
15:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала