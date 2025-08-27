https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/ankarada-bu-yollar-trafige-kapatilacak-cumartesiye-dikkat-1098874879.html

Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak: Cumartesiye dikkat

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren

Ankara’da bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü büyük etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken bazı yolların da trafiğe kapatılacağı duyuruldu.Cumartesi günü çok sayıda yol kapatılacakAnkara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00’dan itibaren şu yollar trafiğe kapalı olacak:Belediye açıklamasında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi. Özellikle kutlama alanlarına yakın bölgelerde yoğun trafik beklendiği vurgulandı.

