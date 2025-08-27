Almanya orduya asker topluyor: Binlerce gönüllü aranıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/almanya-orduya-asker-topluyor-binlerce-gonullu-araniyor-1098872378.html
27.08.2025
Almanya hükümeti, Alman ordusunun uzun süredir yetersiz kalan asker sayısını artırmak için harekete geçti. Ülkede aktif asker sayısı şu an 181 bin civarında. Yeni hedef ise 260 bin aktif asker ve 200 bin yedek güce ulaşmak. Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Sadece iyi donanımlı değil, aynı zamanda güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Personel sayımız artmadıkça caydırıcılığımız da zayıf kalır" diyerek planın önemini vurguladı.Yeni sistem, zorunlu askerliği geri getirmeden gençleri orduya çekmeyi amaçlıyor. Kısa süreli görev yapanlara cazip maaş ve sosyal imkanlar sunulacak. En az altı ay hizmet verenlere ise eğitim fırsatları ve esnek görev süreleri vaat ediliyor. 2026’dan itibaren 18 yaşına giren gençlere askerlik için gönüllülüklerini ölçen anketler gönderilecek. 2027’den itibaren ise erkekler için sağlık muayeneleri zorunlu olacak, ancak orduya katılım gönüllülük esasına dayalı kalacak.Koalisyon içinde bazı isimler, gönüllülüğün yeterli olmayacağını savunarak zorunlu askerliğin geri getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Pistorius, "Bugün için gerekli koşullar yok. Kışla ve eğitmen sayımız yetersiz" diyerek bu fikre karşı çıkıyor. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise daha sert bir çıkış yaparak, "Orduyu sadece cazip hale getirmekle olmaz. Zorunlu askerlik kaçınılmaz hale gelebilir" ifadelerini kullandı.'Avrupa’nın en güçlü ordusu hedefi 'Başbakan Friedrich Merz, ülkenin ordusunu Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel gücü yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun için hem bütçe kısıtlamaları gevşetildi hem de asker toplama çalışmaları hızlandırıldı. Yeni plan, parlamentonun onayına sunulacak. Kabul edilirse Almanya’da 2011’de askıya alınan zorunlu askerlik yerine gönüllü seferberlik modeli resmen yürürlüğe girecek.
