https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/alman-ordusu-litvanyada-tatbikata-basladi-1083064062.html

Alman ordusu Litvanya'da tatbikata başladı

Alman ordusu Litvanya'da tatbikata başladı

Sputnik Türkiye

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Baltık ülkesi Litvanya'da Grand Quadriga 2024 adlı geniş çaplı bir tatbikata başladı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T15:36+0300

2024-04-23T15:36+0300

2024-04-23T15:36+0300

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tatbikat

ortak askeri tatbikat

askeri tatbikat

askeri

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Litvanya'da askeri üs kurma planları yapan Almanya, bu ülkede geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştiriyor.BNS haber ajansının aktardığına göre 3 binden fazla Alman askeri ile Leopard tankları, Puma ve Boxer zırhlı araçları da dahil 200 askeri teçhizatın yer aldığı tatbikat, ülkedeki iki farklı poligonda yürütülüyor.Tatbikat, iki tümenin Orta Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya yeniden intikaline odaklanıyor.Litvanya ordusu birlikleri de, Alman birlikleriyle birlikte operasyonları planlamak ve yürütmek için eğitimlere katılacak ve konuk ülkenin birliklerine destek sağlayacak.Grand Quadriga 2024 tatbikatı Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/almanyanin-litvanyada-askeri-us-kurma-planlarina-kremlinden-tepki-1082584782.html

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