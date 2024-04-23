https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/alman-ordusu-litvanyada-tatbikata-basladi-1083064062.html
Alman ordusu Litvanya'da tatbikata başladı
Alman ordusu Litvanya'da tatbikata başladı
Sputnik Türkiye
Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Baltık ülkesi Litvanya'da Grand Quadriga 2024 adlı geniş çaplı bir tatbikata başladı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T15:36+0300
2024-04-23T15:36+0300
2024-04-23T15:36+0300
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litvanya savunma bakanlığı
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tatbikat
ortak askeri tatbikat
askeri tatbikat
askeri
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Litvanya'da askeri üs kurma planları yapan Almanya, bu ülkede geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştiriyor.BNS haber ajansının aktardığına göre 3 binden fazla Alman askeri ile Leopard tankları, Puma ve Boxer zırhlı araçları da dahil 200 askeri teçhizatın yer aldığı tatbikat, ülkedeki iki farklı poligonda yürütülüyor.Tatbikat, iki tümenin Orta Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya yeniden intikaline odaklanıyor.Litvanya ordusu birlikleri de, Alman birlikleriyle birlikte operasyonları planlamak ve yürütmek için eğitimlere katılacak ve konuk ülkenin birliklerine destek sağlayacak.Grand Quadriga 2024 tatbikatı Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/almanyanin-litvanyada-askeri-us-kurma-planlarina-kremlinden-tepki-1082584782.html
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almanya, almanya ordusu, litvanya, litvanya savunma bakanlığı, ortak tatbikat, tatbikat, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, askeri, askeri faaliyet, askeri personel
Alman ordusu Litvanya'da tatbikata başladı
Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Baltık ülkesi Litvanya'da Grand Quadriga 2024 adlı geniş çaplı bir tatbikata başladı.
Litvanya'da askeri üs kurma planları yapan Almanya, bu ülkede geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştiriyor.
BNS haber ajansının aktardığına göre 3 binden fazla Alman askeri ile Leopard tankları, Puma ve Boxer zırhlı araçları da dahil 200 askeri teçhizatın yer aldığı tatbikat, ülkedeki iki farklı poligonda yürütülüyor.
Tatbikat, iki tümenin Orta Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya yeniden intikaline odaklanıyor.
Litvanya ordusu birlikleri de, Alman birlikleriyle birlikte operasyonları planlamak ve yürütmek için eğitimlere katılacak ve konuk ülkenin birliklerine destek sağlayacak.
Grand Quadriga 2024 tatbikatı Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.