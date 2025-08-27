https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/abdde-okula-silahli-saldiri-2-olu-17-yarali-1098878160.html

ABD'de okula silahlı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı

ABD'nin Minneapolis kentindeki Annunciation Katolik Kilisesi'nde bir silahlı saldırgan, pencerelerden içeriye ateş açtı. Olayda 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk...

Minneapolis’te kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Polis Şefi Brian O’Hara, saldırganın 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu öldürdüğünü daha sonra kilisenin arka kısmında canına kıydığını açıkladı. Katilin üç farklı silah kullandığı ve onlarca kez ateş açtığı bildirildi. Saldırının, yaz tatilinden dönen öğrencilerin ilk hafta ayini sırasında gerçekleştiği belirtildi.Minnesota Valisi Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın 'korkunç bir şiddet eylemi' olduğunu vurgulayarak ailelere destek çağrısında bulundu. FBI ve yerel güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.ABD Başkanı Donald Trump, “Beyaz Saray bu korkunç durumu takip etmeye devam edecek. Lütfen olaya dahil olan herkes için dua edin!” dedi.

