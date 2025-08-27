https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/abdde-okula-silahli-saldiri-2-olu-17-yarali-1098878160.html
ABD'de okula silahlı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı
ABD'de okula silahlı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Minneapolis kentindeki Annunciation Katolik Kilisesi’nde bir silahlı saldırgan, pencerelerden içeriye ateş açtı. Olayda 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T20:36+0300
2025-08-27T20:36+0300
2025-08-27T20:36+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
silahlı şiddet
silahlı saldırgan
amerika
amerika birleşik devletleri
kilise
okul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098877989_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_f7b436ff66e0772c083eaf185f2ce49e.jpg
Minneapolis’te kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Polis Şefi Brian O’Hara, saldırganın 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu öldürdüğünü daha sonra kilisenin arka kısmında canına kıydığını açıkladı. Katilin üç farklı silah kullandığı ve onlarca kez ateş açtığı bildirildi. Saldırının, yaz tatilinden dönen öğrencilerin ilk hafta ayini sırasında gerçekleştiği belirtildi.Minnesota Valisi Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın 'korkunç bir şiddet eylemi' olduğunu vurgulayarak ailelere destek çağrısında bulundu. FBI ve yerel güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.ABD Başkanı Donald Trump, “Beyaz Saray bu korkunç durumu takip etmeye devam edecek. Lütfen olaya dahil olan herkes için dua edin!” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/abdde-silahli-saldiri-market-onunde-3-kisi-hayatini-kaybetti-1098518628.html
amerika
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098877989_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_7833d372b53bfa1688a83f31be298534.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı saldırgan, amerika, amerika birleşik devletleri, kilise, okul
abd, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı saldırgan, amerika, amerika birleşik devletleri, kilise, okul
ABD'de okula silahlı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı
ABD'nin Minneapolis kentindeki Annunciation Katolik Kilisesi’nde bir silahlı saldırgan, pencerelerden içeriye ateş açtı. Olayda 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, en az 17 kişi yaralandı.
Minneapolis’te kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Polis Şefi Brian O’Hara, saldırganın 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu öldürdüğünü daha sonra kilisenin arka kısmında canına kıydığını açıkladı. Katilin üç farklı silah kullandığı ve onlarca kez ateş açtığı bildirildi. Saldırının, yaz tatilinden dönen öğrencilerin ilk hafta ayini sırasında gerçekleştiği belirtildi.
Minnesota Valisi Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın 'korkunç bir şiddet eylemi' olduğunu vurgulayarak ailelere destek çağrısında bulundu. FBI ve yerel güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, “Beyaz Saray bu korkunç durumu takip etmeye devam edecek. Lütfen olaya dahil olan herkes için dua edin!” dedi.