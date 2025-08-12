https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/abdde-silahli-saldiri-market-onunde-3-kisi-hayatini-kaybetti-1098518628.html

ABD’de silahlı saldırı: Market önünde 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’de silahlı saldırı: Market önünde 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde bir mağaza önünde silahlı saldırı meydana geldi. Polis, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 32 yaşlarında... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T00:51+0300

2025-08-12T00:51+0300

2025-08-12T00:52+0300

dünya

abd

silahlı saldırı

silahlı kavga

silahlı saldırgan

silahlı şiddet

amerika

amerika birleşik devletleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098518457_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_a794d225aabc37e31f7c76d2b9a76afc.jpg

Teksas’ın Austin kentindeki bir mağaza önünde silahlı saldırı düzenleyen bir kişinin en az üç kişiyi öldürdüğü açıklandı.Austin Polis Şefi Lisa Davis, saldırganın olay sonrası bir araç çalarak kaçtığını, kaza yaptıktan sonra ise başka bir araç daha çaldığını ifade etti. Davis, şüphelinin güney Austin’de yakalandığını ve 32 yaşında ruh sağlığı geçmişi bulunan beyaz bir erkek olduğunu belirtti.Yetkililer, kurbanların kimliklerinin henüz açıklanmadığını, olayın yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yoğun okul alışverişi döneminde gerçekleştiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/abdde-celik-fabrikasinda-patlama-isciler-enkaz-altinda-kaldi-1098516173.html

abd

amerika

amerika birleşik devletleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, amerika, amerika birleşik devletleri