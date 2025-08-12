https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/abdde-silahli-saldiri-market-onunde-3-kisi-hayatini-kaybetti-1098518628.html
ABD’de silahlı saldırı: Market önünde 3 kişi hayatını kaybetti
ABD’de silahlı saldırı: Market önünde 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde bir mağaza önünde silahlı saldırı meydana geldi. Polis, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 32 yaşlarında... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T00:51+0300
2025-08-12T00:51+0300
2025-08-12T00:52+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
silahlı kavga
silahlı saldırgan
silahlı şiddet
amerika
amerika birleşik devletleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098518457_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_a794d225aabc37e31f7c76d2b9a76afc.jpg
Teksas’ın Austin kentindeki bir mağaza önünde silahlı saldırı düzenleyen bir kişinin en az üç kişiyi öldürdüğü açıklandı.Austin Polis Şefi Lisa Davis, saldırganın olay sonrası bir araç çalarak kaçtığını, kaza yaptıktan sonra ise başka bir araç daha çaldığını ifade etti. Davis, şüphelinin güney Austin’de yakalandığını ve 32 yaşında ruh sağlığı geçmişi bulunan beyaz bir erkek olduğunu belirtti.Yetkililer, kurbanların kimliklerinin henüz açıklanmadığını, olayın yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yoğun okul alışverişi döneminde gerçekleştiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/abdde-celik-fabrikasinda-patlama-isciler-enkaz-altinda-kaldi-1098516173.html
abd
amerika
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098518457_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_fd25ef6c14aa72bff2b479dcd2d880a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, amerika, amerika birleşik devletleri
abd, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, amerika, amerika birleşik devletleri
ABD’de silahlı saldırı: Market önünde 3 kişi hayatını kaybetti
00:51 12.08.2025 (güncellendi: 00:52 12.08.2025)
ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde bir mağaza önünde silahlı saldırı meydana geldi. Polis, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 32 yaşlarında beyaz bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.
Teksas’ın Austin kentindeki bir mağaza önünde silahlı saldırı düzenleyen bir kişinin en az üç kişiyi öldürdüğü açıklandı.
Austin Polis Şefi Lisa Davis, saldırganın olay sonrası bir araç çalarak kaçtığını, kaza yaptıktan sonra ise başka bir araç daha çaldığını ifade etti. Davis, şüphelinin güney Austin’de yakalandığını ve 32 yaşında ruh sağlığı geçmişi bulunan beyaz bir erkek olduğunu belirtti.
Yetkililer, kurbanların kimliklerinin henüz açıklanmadığını, olayın yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yoğun okul alışverişi döneminde gerçekleştiğini bildirdi.