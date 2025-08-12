Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/abdde-silahli-saldiri-market-onunde-3-kisi-hayatini-kaybetti-1098518628.html
ABD’de silahlı saldırı: Market önünde 3 kişi hayatını kaybetti
ABD’de silahlı saldırı: Market önünde 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde bir mağaza önünde silahlı saldırı meydana geldi. Polis, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 32 yaşlarında... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T00:51+0300
2025-08-12T00:52+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
silahlı kavga
silahlı saldırgan
silahlı şiddet
amerika
amerika birleşik devletleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098518457_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_a794d225aabc37e31f7c76d2b9a76afc.jpg
Teksas’ın Austin kentindeki bir mağaza önünde silahlı saldırı düzenleyen bir kişinin en az üç kişiyi öldürdüğü açıklandı.Austin Polis Şefi Lisa Davis, saldırganın olay sonrası bir araç çalarak kaçtığını, kaza yaptıktan sonra ise başka bir araç daha çaldığını ifade etti. Davis, şüphelinin güney Austin’de yakalandığını ve 32 yaşında ruh sağlığı geçmişi bulunan beyaz bir erkek olduğunu belirtti.Yetkililer, kurbanların kimliklerinin henüz açıklanmadığını, olayın yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yoğun okul alışverişi döneminde gerçekleştiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/abdde-celik-fabrikasinda-patlama-isciler-enkaz-altinda-kaldi-1098516173.html
abd
amerika
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098518457_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_fd25ef6c14aa72bff2b479dcd2d880a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, amerika, amerika birleşik devletleri
abd, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, amerika, amerika birleşik devletleri

ABD’de silahlı saldırı: Market önünde 3 kişi hayatını kaybetti

00:51 12.08.2025 (güncellendi: 00:52 12.08.2025)
© AP PhotoABD silahlı saldırı
ABD silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© AP Photo
Abone ol
ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde bir mağaza önünde silahlı saldırı meydana geldi. Polis, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 32 yaşlarında beyaz bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.
Teksas’ın Austin kentindeki bir mağaza önünde silahlı saldırı düzenleyen bir kişinin en az üç kişiyi öldürdüğü açıklandı.
Austin Polis Şefi Lisa Davis, saldırganın olay sonrası bir araç çalarak kaçtığını, kaza yaptıktan sonra ise başka bir araç daha çaldığını ifade etti. Davis, şüphelinin güney Austin’de yakalandığını ve 32 yaşında ruh sağlığı geçmişi bulunan beyaz bir erkek olduğunu belirtti.
Yetkililer, kurbanların kimliklerinin henüz açıklanmadığını, olayın yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yoğun okul alışverişi döneminde gerçekleştiğini bildirdi.
Fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
DÜNYA
ABD’de çelik fabrikasında patlama: İşçiler enkaz altında kaldı
Dün, 20:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала