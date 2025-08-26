https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/vietnamda-felaket-yuz-binlerce-kisi-tahliye-edildi-havaalanlari-kapatildi-1098846887.html
Vietnam’da felaket: Yüz binlerce kişi tahliye edildi, havaalanları kapatıldı
Vietnam, son yılların en şiddetli fırtınalarından biriyle mücadele ediyor. Tayfun Kajiki, dev dalgalar, yıkılan çatılar ve sel baskınlarıyla ülkeyi felç etti... 26.08.2025
2025-08-26T14:27+0300
2025-08-26T14:27+0300
2025-08-26T14:27+0300
Vietnam, son yılların en şiddetli fırtınalarından biriyle mücadele ediyor. Tayfun Kajiki, dev dalgalar, yıkılan çatılar ve sel baskınlarıyla ülkeyi felç etti. Hükümet, yüz binlerce insanı güvenli bölgelere taşıdı, okullar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi.
Saatte 166 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarıyla Kajiki Tayfunu, Vietnam’ın kuzey kıyılarını vurdu. Ağaçlar devrildi, evler sular altında kaldı, elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, 600 bin kişinin tahliye edildiğini ve ordudan on binlerce askerin kurtarma çalışmalarına katıldığını duyurdu.
Nghe An bölgesinde yaşayan 48 yaşındaki Dang Xuan Phuong, yaşadıklarını “Yüksek katlardan baktığımda iki metreyi aşan dalgalar gördüm. Su yolları tamamen yutmuştu. Gerçekten korkutucuydu” sözleriyle anlattı. Pek çok bölgede balık çiftlikleri sürüklendi, çatılar uçtu, yollar kapandı.
Havaalanları ve uçuşlar iptal
Fırtına nedeniyle Thanh Hoa ve Quang Binh’deki havaalanları kapatıldı. Vietnam Airlines ve Vietjet, onlarca uçuşu iptal etti. Tekneler limanlara bağlandı, açık denize çıkış yasaklandı.
Kajiki Tayfunu’nun Vietnam’dan sonra Laos ve Tayland’a ilerlemesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu fırtına, geçen yıl 300 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Yagi’den daha güçlü olabilir.
Bilim insanları, Güneydoğu Asya’da tayfunların artık kıyıya daha yakın oluştuğunu ve çok daha hızlı güçlendiğini söylüyor. Hong Kong Şehir Üniversitesi’nden Prof. Benjamin Horton uyarıyor:
Geçen yıl yaptığımız öngörülerin şimdiden gerçekleştiğini görmek ürkütücü. Artık geleceği konuşmuyoruz, onu yaşıyoruz