Üniversite sonuçları açıklandı: Şimdi sıra yurt başvurularında
26.08.2025
Üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih sonuçları açıklandı. Yaşadığı şehrin dışında bölüm kazanan öğrenciler için öncelikli sorunlardan birisi barınma. Öğrencilerin bu konuda ilk tercihi Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtları oluyor.Temmuz ayında açıklanan Gençlik Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı mali durum ve beklenti raporunda yatak kapasitelerine ilişkin “30.06.2025 tarihi itibariyle 81 il, 268 ilçe ve 6 tanesi yurt dışında bulunan 868 yurdun toplam yatak kapasitesi 996 bin 306’dır” ifadesine yer verildi.Bakanlığın raporunda 2025-2026 eğitim dönemi için başvurular ve bunların değerlendirilmesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:“2025-2026 öğretim yılında öğrencilerin yurt başvuruları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirme sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet kapısı üzerinden alınacak olup değerlendirme işlemi Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Sonuçlar, Bakanlık internet adresinden ilan edilecektir. Yerleştirme sonrası yedek sırada bekleyen öğrencilerin boş yatak nispetinde uygun yurtlara yerleştirilmelerine devam edilecektir. Yatırım programında bulunan veya başka yollarla temin edilecek binaların yurt olarak açılması ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.”İki öğün beslenme yardımıBakanlığın raporunda yurtlarda kalan öğrencilere yönelik beslenme yardımının devam edeceği belirtilerek “2025 Temmuz-Aralık döneminde Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri amacıyla sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün beslenme yardımı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenci ve veliler bu defa da barınma sorununu düşünmeye başladı. 868 KYK yurdunda toplam yatak kapasitesi 996 bin 306 olarak açıklandı. Öğrenciler yurtlarda kalmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.
Üniversite sınavına giren öğrenciler için tercih sonuçları açıklandı. Yaşadığı şehrin dışında bölüm kazanan öğrenciler için öncelikli sorunlardan birisi barınma. Öğrencilerin bu konuda ilk tercihi Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtları oluyor.
Temmuz ayında açıklanan Gençlik Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı mali durum ve beklenti raporunda yatak kapasitelerine ilişkin “30.06.2025 tarihi itibariyle 81 il, 268 ilçe ve 6 tanesi yurt dışında bulunan 868 yurdun toplam yatak kapasitesi 996 bin 306’dır” ifadesine yer verildi.
Bakanlığın raporunda 2025-2026 eğitim dönemi için başvurular ve bunların değerlendirilmesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:
“2025-2026 öğretim yılında öğrencilerin yurt başvuruları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirme sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet kapısı üzerinden alınacak olup değerlendirme işlemi Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Sonuçlar, Bakanlık internet adresinden ilan edilecektir. Yerleştirme sonrası yedek sırada bekleyen öğrencilerin boş yatak nispetinde uygun yurtlara yerleştirilmelerine devam edilecektir. Yatırım programında bulunan veya başka yollarla temin edilecek binaların yurt olarak açılması ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.”
İki öğün beslenme yardımı
Bakanlığın raporunda yurtlarda kalan öğrencilere yönelik beslenme yardımının devam edeceği belirtilerek “2025 Temmuz-Aralık döneminde Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri amacıyla sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün beslenme yardımı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.