Tüp bebek embriyolarının genetik testi, 35 yaş üstü kadınların daha hızlı gebe kalmasına yardımcı oluyor

Tüp bebek embriyolarının genetik testi, 35 yaş üstü kadınların daha hızlı gebe kalmasına yardımcı oluyor

26.08.2025

İngiltere merkezli King’s College'dan bilim insanları, yaptıkları klinik deney sonucunda IVF ile oluşturulan embriyoların genetik test edilmesinin (PGT-A testi) 35 yaş üstü kadınların daha kısa sürede bebek sahibi olmasına yardımcı olduğunu tespit etti. PGT-A testi nedir?Aneuploidi için preimplantasyon genetik testi (PGT-A) adı verilen testtte, embriyoların transfer öncesi kromozomal anormallikler için kontrol ediliyor. PGT-A, embriyolardan alınan birkaç hücrenin genetik analiz edilmesiyle yapılır. Amaç, embriyoların kromozom sayılarının normal olup olmadığını belirlemektir. Sağlıklı bir insanda her hücrede 46 kromozom (23 çift) bulunur. Ancak embriyolarda fazladan ya da eksik kromozom (aneuploidi) olması gebeliğin oluşmaması, düşükle sonuçlanması veya bazı genetik hastalıklara yol açabilir. 100 kadın seçildiİleri yaştaki kadınlar yanlış sayıda kromozoma sahip embriyolar üretme olasılığı daha yüksek olduğundan bu, gebe kalma zorluklarına ve düşük riskinin artmasına yol açabilir. Konuya odaklanan bilim insanları, klinik deney kapsamında üreme merkezinde tedavi gören 100 kadının katıldığı pilot çalışma yaptı. Haziran 2021 ile Haziran 2023 arasında yürütülen klinik deneyde PGT-A grubunda 50, kontrol grubunda 50 hasta vardı.Test sonrası daha az embriyo transferiyle gebelik elde edildiÇalışmada PGT-A testinin, üç embriyo transferine kadar daha yüksek canlı doğum oranı gösterdiği, bu oranların PGT-A grubundaki kadınlarda yüzde 72, kontrol grubunda ise yüzde 52 olduğu görüldü.PGT-A grubundaki kadınlar daha az transferde gebe kalırken bu da ileri üreme yaşındaki kadınlar için önemli bir faktör olan gebe kalma süresini kısalttı.Yaşam Bilimleri ve Tıp Fakültesi ve King's Fertility'den Dr. Yusuf Beebeejaun:

