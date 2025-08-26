https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/trumptan-putinin-alaska-kararina-takdir-deger-veriyorum-1098832099.html
Trump’tan Putin’in Alaska kararına takdir: ‘Değer veriyorum’
Trump’tan Putin’in Alaska kararına takdir: ‘Değer veriyorum’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin'in Alaska'da düzenlenen görüşmeye katılma kararından övgüyle bahsetti. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T07:51+0300
2025-08-26T07:51+0300
2025-08-26T08:01+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
vladimir putin
alaska
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098630387_0:69:3396:1979_1920x0_80_0_0_6dd6694b939cd880e9ca7c353bee710d.jpg
ABD lideri Donald Trump, Beyaz Saray’da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’ya gitme kararını takdir etti.Putin’in ABD’ye gitmek istemediğini savunan Trump, “Ama bunu yapmış olmasını gerçekten takdir ediyorum” ifadesini kullandı.Alaska görüşmesiPutin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen görüşme sırasında, Ukrayna sorununa çözüm yollarını ele aldılar. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaya son vermenin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.Trump da, Rus mevkidaşıyla “birçok noktasında” anlaştıklarını, ancak bazı konularda hâlâ bir anlaşmaya varılamadığını belirtti. Trump aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/orbandan-zelenskiye-uyari-tehditlerin-uzun-vadeli-sonuclari-olacak-1098831715.html
rusya
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098630387_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_e2e061fb9802465e8e657931ea08f268.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, alaska
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, alaska
Trump’tan Putin’in Alaska kararına takdir: ‘Değer veriyorum’
07:51 26.08.2025 (güncellendi: 08:01 26.08.2025)
ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin'in Alaska'da düzenlenen görüşmeye katılma kararından övgüyle bahsetti.
ABD lideri Donald Trump, Beyaz Saray’da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’ya gitme kararını takdir etti.
Putin’in ABD’ye gitmek istemediğini savunan Trump, “Ama bunu yapmış olmasını gerçekten takdir ediyorum” ifadesini kullandı.
Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen görüşme sırasında, Ukrayna sorununa çözüm yollarını ele aldılar. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaya son vermenin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.
Trump da, Rus mevkidaşıyla “birçok noktasında” anlaştıklarını, ancak bazı konularda hâlâ bir anlaşmaya varılamadığını belirtti. Trump aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu söyledi.