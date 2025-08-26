Türkiye
Trump’tan Putin’in Alaska kararına takdir: ‘Değer veriyorum’
Trump’tan Putin’in Alaska kararına takdir: ‘Değer veriyorum’
ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin'in Alaska'da düzenlenen görüşmeye katılma kararından övgüyle bahsetti. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD lideri Donald Trump, Beyaz Saray’da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’ya gitme kararını takdir etti.Putin’in ABD’ye gitmek istemediğini savunan Trump, “Ama bunu yapmış olmasını gerçekten takdir ediyorum” ifadesini kullandı.Alaska görüşmesiPutin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen görüşme sırasında, Ukrayna sorununa çözüm yollarını ele aldılar. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaya son vermenin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.Trump da, Rus mevkidaşıyla “birçok noktasında” anlaştıklarını, ancak bazı konularda hâlâ bir anlaşmaya varılamadığını belirtti. Trump aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu söyledi.
07:51 26.08.2025
ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin'in Alaska'da düzenlenen görüşmeye katılma kararından övgüyle bahsetti.
ABD lideri Donald Trump, Beyaz Saray’da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’ya gitme kararını takdir etti.
Putin’in ABD’ye gitmek istemediğini savunan Trump, “Ama bunu yapmış olmasını gerçekten takdir ediyorum” ifadesini kullandı.

Alaska görüşmesi

Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen görüşme sırasında, Ukrayna sorununa çözüm yollarını ele aldılar. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki çatışmaya son vermenin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın uzun vadeli bir çözümle ilgilendiğini vurguladı.
Trump da, Rus mevkidaşıyla “birçok noktasında” anlaştıklarını, ancak bazı konularda hâlâ bir anlaşmaya varılamadığını belirtti. Trump aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy’e bağlı olduğunu söyledi.
