Temmuz sonrasında ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde gerileme başlasa da oranlar halen yüksek seviyelerde. İhtiyaç kredisinde faizler yüzde 3’ün... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Banka kredi faizlerinde yeni kampanyalar başladı
07:41 26.08.2025 (güncellendi: 07:42 26.08.2025)
Temmuz sonrasında ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde gerileme başlasa da oranlar halen yüksek seviyelerde. İhtiyaç kredisinde faizler yüzde 3’ün üzerinde seyrediyor. Ancak bankalar, yeni müşteri kampanyaları ile piyasadaki en düşük oranlardan kredi imkânı sunmaya başladı.
Temmuz sonrasında taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşansa da seviyeler halen yüksekliğini koruyor. Özellikle ihtiyaç kredisi faizlerinde oranlar yüzde 3’ün üzerinde seyrediyor. Ancak bankalar bazı şartlar altında cazip faiz teklifleri sunabiliyor.
Halihazırda 150 bin TL tutarında 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi çekilmek istendiğinde faiz oranı yüzde 3,39 seviyelerinden başlıyor ve yüzde 4,00 seviyelerine kadar çıkıyor. Aynı tutarda 24 ay vadeli kredi için oranlar yüzde 3,19’dan başlayıp yüzde 4,00 seviyelerine kadar ulaşıyor.
100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinde ise 36 ay vadede faiz oranı yüzde 2,99 seviyelerine kadar geriliyor.
Yeni müşteriye özel fırsatlar
Bazı bankalar, yeni müşterilerine özel piyasadan daha düşük faiz oranıyla kampanya düzenliyor. Örneğin, bir banka 100.000 TL limit için 12 ay vadede yüzde 2,09 faiz oranıyla kredi sunuyor. Bu kampanyadan yalnızca yeni müşteri olacaklar yararlanabiliyor.
Bir başka banka da 12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi için yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi sağlıyor. Normal şartlarda aynı tutar için en düşük faiz yüzde 3,39 iken, yeni müşteri avantajıyla bu oran yüzde 2,99’a iniyor.