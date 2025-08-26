https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/banka-kredi-faizlerinde-yeni-firsatlar-1098831844.html

Banka kredi faizlerinde yeni kampanyalar başladı

Banka kredi faizlerinde yeni kampanyalar başladı

Sputnik Türkiye

Temmuz sonrasında ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde gerileme başlasa da oranlar halen yüksek seviyelerde. İhtiyaç kredisinde faizler yüzde 3’ün... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T07:41+0300

2025-08-26T07:41+0300

2025-08-26T07:42+0300

ekonomi̇

banka kredisi

faiz oranı

faiz oranları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg

Temmuz sonrasında taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşansa da seviyeler halen yüksekliğini koruyor. Özellikle ihtiyaç kredisi faizlerinde oranlar yüzde 3’ün üzerinde seyrediyor. Ancak bankalar bazı şartlar altında cazip faiz teklifleri sunabiliyor.Halihazırda 150 bin TL tutarında 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi çekilmek istendiğinde faiz oranı yüzde 3,39 seviyelerinden başlıyor ve yüzde 4,00 seviyelerine kadar çıkıyor. Aynı tutarda 24 ay vadeli kredi için oranlar yüzde 3,19’dan başlayıp yüzde 4,00 seviyelerine kadar ulaşıyor.100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinde ise 36 ay vadede faiz oranı yüzde 2,99 seviyelerine kadar geriliyor.Yeni müşteriye özel fırsatlarBazı bankalar, yeni müşterilerine özel piyasadan daha düşük faiz oranıyla kampanya düzenliyor. Örneğin, bir banka 100.000 TL limit için 12 ay vadede yüzde 2,09 faiz oranıyla kredi sunuyor. Bu kampanyadan yalnızca yeni müşteri olacaklar yararlanabiliyor.Bir başka banka da 12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi için yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi sağlıyor. Normal şartlarda aynı tutar için en düşük faiz yüzde 3,39 iken, yeni müşteri avantajıyla bu oran yüzde 2,99’a iniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/tmsf-acikladi-eylul-ayinda-flash-tv-ve-istikbal-mobilyanin-da-aralarinda-bulundugu-sirketleri-1098812734.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banka kredisi, faiz oranı, faiz oranları