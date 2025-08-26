https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/trump-ilerleme-saglanmazsa-abd-hem-rusyaya-hem-de-ukraynaya-yaptirim-uygulayabilir-1098853792.html

Trump: İlerleme sağlanmazsa ABD, hem Rusya’ya hem de Ukrayna’ya yaptırım uygulayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna sorununun çözümünde ilerleme sağlanamazsa hem Rusya’ya hem de Ukrayna’ya yaptırım uygulanabileceğini açıkladı. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesinde ilerleme sağlanamamasından Vladimir Zelenskiy'nin de sorumlu olduğunu söyledi.Trump , kabine toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Biliyorsunuz, Zelenski tamamen masum değil. Tango yapmak için iki kişi gerekir ve ben sürekli şunu söylüyorum, onları bir araya getirmeliyiz" dedi.Ayrıca Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde ilerleme sağlanamazsa hem Rusya’ya hem de Ukrayna’ya yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.Yaptırımların sadece ekonomik önlemler olacağı, üçüncü dünya savaşının amaçlanmadığı vurgulanırken, ABD’nin uygulayabileceği yaptırımların her iki taraf için de yüksek maliyetli olacağı, 'güçlü gümrük tarifeleri' içerebileceği belirtildi.Trump, çözüm sürecinin hızı kendisini tatmin etmezse, Moskova’ya karşı 'ekonomik savaş' da dahil olmak üzere ciddi önlemler alabileceğini dile getirdi, ancak bunu istemediğini vurguladı.Konuşmasında Trump, çatışmanın çok hızlı bir şekilde çözülmesini hedeflediğini belirterek, Rus yönetiminin çözüm fikrini desteklediğini, ancak her iki tarafın eş zamanlı onayı gerektiğini söyledi.Çözüm sürecinde ilerleme sağlanamamasının sorumluluğunu Ukrayna ve Vladimir Zelenskiy’e yükleyeyerek, “Ukrayna kazanmaya çalıştı, ama kendisinden 15 kat büyük biriyle karşı karşıyasınız. Biden buna izin vermemeliydi.” ifadelerini kullandı.

