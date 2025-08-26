Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/trump-baskentte-birisi-birini-oldururse-idam-cezasini-talep-edecegiz-1098853418.html
Trump: Başkentte birisi birini öldürürse idam cezasını talep edeceğiz
Trump: Başkentte birisi birini öldürürse idam cezasını talep edeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkentinde bir kişiyi öldüren herkesin idam cezasıyla yargılanacağını belirterek, halihazırda hararetli şekilde tartışılan... 26.08.2025
Trump, Vaşington'da işlenen cinayetlerde idam cezası uygulanacağını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, başkentteki suç oranlarını düşürmek üzerine konuşurken konuyu değiştirerek şunları söyledi:
donald trump, abd, idam, idam cezası, ceza, ceza kanunu, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), ağır ceza mahkemesi, ceza i̇nfaz kanunu
donald trump, abd, idam, idam cezası, ceza, ceza kanunu, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), ağır ceza mahkemesi, ceza i̇nfaz kanunu

Trump: Başkentte birisi birini öldürürse idam cezasını talep edeceğiz

22:35 26.08.2025
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkentinde bir kişiyi öldüren herkesin idam cezasıyla yargılanacağını belirterek, halihazırda hararetli şekilde tartışılan idam cezası konusunu daha da alevlendirecek bir taahhütte bulundu.
Trump, Vaşington'da işlenen cinayetlerde idam cezası uygulanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, başkentteki suç oranlarını düşürmek üzerine konuşurken konuyu değiştirerek şunları söyledi:

Eğer birisi başkent Vaşington DC’de birini öldürürse, biz idam cezasını talep edeceğiz. Ve bu çok güçlü bir caydırıcı. Bunu duyan herkes buna katılıyor. Bu ülke buna hazır mı bilmiyorum ama… başka çaremiz yok.

