Trump: Başkentte birisi birini öldürürse idam cezasını talep edeceğiz
Trump: Başkentte birisi birini öldürürse idam cezasını talep edeceğiz
26.08.2025
Trump, Vaşington'da işlenen cinayetlerde idam cezası uygulanacağını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, başkentteki suç oranlarını düşürmek üzerine konuşurken konuyu değiştirerek şunları söyledi:
Trump: Başkentte birisi birini öldürürse idam cezasını talep edeceğiz
22:35 26.08.2025 (güncellendi: 22:40 26.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkentinde bir kişiyi öldüren herkesin idam cezasıyla yargılanacağını belirterek, halihazırda hararetli şekilde tartışılan idam cezası konusunu daha da alevlendirecek bir taahhütte bulundu.
Trump, Vaşington'da işlenen cinayetlerde idam cezası uygulanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, başkentteki suç oranlarını düşürmek üzerine konuşurken konuyu değiştirerek şunları söyledi:
Eğer birisi başkent Vaşington DC’de birini öldürürse, biz idam cezasını talep edeceğiz. Ve bu çok güçlü bir caydırıcı. Bunu duyan herkes buna katılıyor. Bu ülke buna hazır mı bilmiyorum ama… başka çaremiz yok.