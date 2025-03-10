https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-imrali-sureciyle-yeni-anayasa-calismalarinin-birbiriyle-baglantisi-1094356650.html

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur

Sputnik Türkiye

Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeri olduğunu belirtirken, İmralı... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T15:22+0300

2025-03-10T15:22+0300

2025-03-10T15:24+0300

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi konusunda, "TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir" dedi. Kurtulmuş, "Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. İkisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.Ortak tavırla çözümlenecekTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüm yeri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenebileceğini belirtti. Gerektiği zaman kendilerinin de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacaklarını kaydeden Numan Kurtulmuş, Meclis'in de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.Kurtulmuş, şöyle devam etti;'İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur'Türk medyasının terörsüz Türkiye hedefi konusunda ortak makul bir çizgide durduğunu belirten Kurtulmuş, "Umarım ki, siyaset de ortak makul bir çizgide durur ve bunun bir an evvel sonlandırılması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Bu, polemik mevzusu yapılacak bir konu değildir. Burada ısrarla vurgulamak istediğim şey şudur. Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. Daha İmralı sürecinin ilk adımı dahi atılmamışken, ondan bir sene, hatta 1,5 sene evvel anayasa meselesini Meclis’in 28. Dönemi’nin açıldığı ilk günden itibaren gündeme getirmeye başladık, dolayısıyla ikisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım." ifadelerini kullandı.Yeni anayasa çalışmaları hakkında da konuştuYeni anayasa çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, 3-4 temel alandaki tekliflerin önem kazandığını belirterek "Bunlardan birincisi hak ve özgürlükler. Hak ve özgürlüklerin genişletilerek yeniden yorumlandığı bir anayasanın olmasının doğru olduğu kanaatindeyim. İkincisi, yargı arasındaki hem yargı hiyerarşisi hem de yargının nasıl çalışacağıyla ilgili tekliflerin yapılması, olgunlaştırılması. Cumhurbaşkanının yetki, görev ve sorumlulukları cumhurbaşkanlığı sistemi dolayısıyla ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki, görev ve sorumlulukları. Bu dört ana başlığın esas olduğu bir metnin ortaya çıkması mümkündür. Zor olduğunu biliyorum ama inşallah sonucu alırız." diye konuştu.

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