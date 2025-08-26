https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/szijjarto-kiev-ab-yetkililerinin-onayi-olmadan-petrol-boru-hattina-saldirmis-olamaz-1098852640.html

Szijjarto: Kiev, AB yetkililerinin onayı olmadan petrol boru hattına saldırmış olamaz

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in Avrupa liderlerinin onayı olmadan Druzhba petrol boru hattına saldıramayacağını söyledi. 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kiev 'Dostluk' petrol boru hattına Avrupa liderleriyle koordinasyon olmadan saldırmış olamayacağını, “Bu konunun Zelenskiy ile von der Leyen’in, ayrıca diğer Avrupa liderlerinin arasında gündeme gelmemiş olmasını hayal etmek çok zor. Zelenskiy ile von der Leyen, Zelenskiy ile Avrupalı liderler sürekli birlikte, sürekli iletişim halindeler; gün içinde kaç kez konuştuklarını sosyal medyada paylaşmaktan geri durmuyorlar. Bu konunun aralarında hiç gündeme gelmemiş olması bana gerçekçi gelmiyor” sözleriyle ifade etti.Szijjarto, Avrupa Komisyonu’nun yıl başında AB üyesi olmayan devletlerden gelebilecek saldırılara karşı, AB ülkelerinin enerji tedariği için kritik olan altyapıyı koruma taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı. Ancak, Ukrayna tarafından kısa süre içinde petrol boru hattına üç saldırı gerçekleştirilmesine rağmen 'tek bir kelime etmediğini' belirtti.Szijjarto “Bundan sonra, von der Leyen, bazı Avrupa liderleri ve Zelenskiy arasında ‘Dostluk’ petrol boru hattına yönelik saldırı konusunda hiçbir koordinasyon olmadığını düşünmek çok zor. En azından birkaç cümleyle bu konuyu tartışmadıklarını hayal etmek gerçekten güç” diye vurguladı.

