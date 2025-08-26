https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/siparis-ettigi-yemekte-insan-parmagi-buldu-urkutucu-gercek-ortaya-cikinca-hapse-atildi-1098845159.html

Sipariş ettiği yemekte insan parmağı buldu: Ürkütücü gerçek ortaya çıkınca hapse atıldı

Sipariş ettiği yemekte insan parmağı buldu: Ürkütücü gerçek ortaya çıkınca hapse atıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de bir kadın, sipariş ettiği fast food yemeğinde insan parmağı bulduğunu iddia ederek ülke gündemine oturdu. Ancak olayın ardındaki gerçek, tüyler... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T14:01+0300

2025-08-26T14:01+0300

2025-08-26T14:05+0300

dünya

california

fast food

parmak

yemek

dolandırıcılık

tazminat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104209/69/1042096917_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_c687ee986032dae83cac68ecfe0c0054.jpg

2005 yılında California’daki ünlü fast food zinciri Wendy’s’te yemek yiyen Anna Ayala, siparişinde insan parmağı bulduğunu söyleyince büyük bir skandal patlak verdi. Kadın, sert bir şey ısırdığını ve tükürdüğünde bunun bir parmak olduğunu fark ettiğini anlattı. Ayala “Başta ne olduğunu anlamadım. Sonra baktık ki tırnak vardı. O an midem bulandı” dedi.Restoran zinciri, çalışanlarının hiçbirinin parmağını kaybetmediğini açıklayınca gözler Ayala’ya çevrildi. Polis, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Adli tıp incelemeleri, parmağın restoranda pişirilmediğini ve Ayala’nın aslında parmağa hiç ısırmadığını ortaya koydu.Plan ortaya çıktı Gerçek, polis baskınından sonra açığa çıktı. Kadının eşi Jamie Placencia, iş yerinde kaza geçirip parmağını kaybeden bir tanıdığından 100 dolara bu parmağı satın almıştı. Çift, parmağı yemeğe koyarak büyük bir tazminat koparmayı planlıyordu. Plan çökmeye başlayınca parmağı aldıkları Brian Rossiter’den sus payı olarak 250 bin dolar teklif ettiler. Ancak Brian her şeyi polise anlattı.Hapis ve yüklü tazminat Ayala ve eşi, büyük hırsızlık ve sahte sigorta talebi suçlarından yargılandı. Kadın 9 yıl, eşi ise 12 yıl hapse mahkûm edildi. Ayrıca Wendy’s’e 170 bin dolar tazminat ödemeleri kararlaştırıldı. Wendy’s, skandalın ardından 21 milyon dolar zarar ettiğini ve birçok çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldığını açıkladı.Mahkemede suçunu kabul eden Ayala, “Bir suç işledim ve bedelini ödemeliyim. Birçok insana zarar verdim” dedi. İyi halden dolayı 5 yıl erken tahliye edilen kadın, 2013’te de sahte polis raporu düzenlemekten tekrar hapse girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/iki-amerikan-fast-food-zinciri-turkiyede-537-subesini-kapatti-calisanlar-tazminatsiz-kovuldu-1093442076.html

california

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

california, fast food, parmak, yemek, dolandırıcılık, tazminat