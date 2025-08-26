Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Şifa bulmak isterken can verdiler: Termal suyun üzeri kapatıldı
Şifa bulmak isterken can verdiler: Termal suyun üzeri kapatıldı
Sputnik Türkiye
Çankırı'nın Orta ilçesinde, halk arasında "hışıldak" olarak bilinen termal su kaynağı yakınında yaşlı bir çiftin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ölçümlerinde...
türki̇ye
çankırı
su
termal su
afad
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde, halk arasında "hışıldak" olarak bilinen termal su kaynağı yakınında 2 kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaşlı çift hayatını kaybettiEkiplerin yaptığı incelemede cesetlerin İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç'a (75) ait olduğu belirlendi. Çiftin kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazeler otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.Düşük oksijen seviyesi tespit edildiÇankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, bölgede AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında çıktığını açıklamıştı. Taşolar, "Bu durum, çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor" demişti.Kükürt seviyesine dikkat çekildiOlayın, termal sudaki yüksek kükürt seviyesinden kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor.Kaynak kapatıldıOtopsi işlemlerinin ardından hayatını kaybeden çift, Derebayındır köyünde toprağa verildi. Olay sonrası güvenlik gerekçesiyle termal su kaynağının üzeri toprakla kapatıldı.
türki̇ye
çankırı
çankırı, su, termal su, afad
çankırı, su, termal su, afad

Şifa bulmak isterken can verdiler: Termal suyun üzeri kapatıldı

13:17 26.08.2025
Çankırı'nın Orta ilçesindeki termal su kaynağının üzeri kapatıldı
Çankırı'nın Orta ilçesindeki termal su kaynağının üzeri kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© AA
Abone ol
Çankırı’nın Orta ilçesinde, halk arasında “hışıldak” olarak bilinen termal su kaynağı yakınında yaşlı bir çiftin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ölçümlerinde düşük oksijen seviyesi tespit edildi. Olayın ardından termal su kaynağı toprakla kapatıldı.
Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde, halk arasında “hışıldak” olarak bilinen termal su kaynağı yakınında 2 kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaşlı çift hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı incelemede cesetlerin İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç’a (75) ait olduğu belirlendi. Çiftin kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazeler otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.

Düşük oksijen seviyesi tespit edildi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, bölgede AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında çıktığını açıklamıştı. Taşolar, “Bu durum, çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor” demişti.

Kükürt seviyesine dikkat çekildi

Olayın, termal sudaki yüksek kükürt seviyesinden kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor.

Kaynak kapatıldı

Otopsi işlemlerinin ardından hayatını kaybeden çift, Derebayındır köyünde toprağa verildi. Olay sonrası güvenlik gerekçesiyle termal su kaynağının üzeri toprakla kapatıldı.
