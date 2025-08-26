https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/sifa-bulmak-isterken-can-verdiler-termal-suyun-uzeri-kapatildi-1098843684.html

Şifa bulmak isterken can verdiler: Termal suyun üzeri kapatıldı

Çankırı’nın Orta ilçesinde, halk arasında “hışıldak” olarak bilinen termal su kaynağı yakınında yaşlı bir çiftin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ölçümlerinde... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde, halk arasında “hışıldak” olarak bilinen termal su kaynağı yakınında 2 kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaşlı çift hayatını kaybettiEkiplerin yaptığı incelemede cesetlerin İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç’a (75) ait olduğu belirlendi. Çiftin kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazeler otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.Düşük oksijen seviyesi tespit edildiÇankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, bölgede AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında çıktığını açıklamıştı. Taşolar, “Bu durum, çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor” demişti.Kükürt seviyesine dikkat çekildiOlayın, termal sudaki yüksek kükürt seviyesinden kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor.Kaynak kapatıldıOtopsi işlemlerinin ardından hayatını kaybeden çift, Derebayındır köyünde toprağa verildi. Olay sonrası güvenlik gerekçesiyle termal su kaynağının üzeri toprakla kapatıldı.

