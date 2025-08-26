Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/misir-tarlasinda-dev-cukur-konyadan-sonra-karamanda-da-goruldu-1098837767.html
Mısır tarlasında dev çukur: Konya’dan sonra Karaman’da da görüldü
Mısır tarlasında dev çukur: Konya’dan sonra Karaman’da da görüldü
Sputnik Türkiye
Karaman’ın Sudurağı beldesinde mısır tarlasında 15 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Yetkililer bölgede inceleme yaparken, Ziraat Odası... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T11:38+0300
2025-08-26T11:38+0300
türki̇ye
konya
karaman
mısır
tarla
çiftçiler
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098837989_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_563993e1b68c7edda49d6703a8cf9898.jpg
Karaman’ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde, mısır tarlasında sulama boruları toplanırken 15 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Çiftçiler tarafından fark edilen dev çukur, hemen yetkililere bildirildi.AFAD inceleme başlattıİhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, obruğun çevresinde incelemelerde bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, obruğun tarım arazilerine etkisi araştırılıyor.Ziraat Odası’ndan uyarıKaraman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yer altı sularının çekilmesiyle birlikte Karaman’da da obrukların görülmeye başladığını söyledi. Bayram, şunları kaydetti:“Konya'nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda Karaman'da da obruk oluşmaya başladı. Burası Karaman tarımı için önemli bir bölge.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bilim-insanlari-acikladi-sivrisinekler-neden-bazi-insanlari-daha-cok-isiriyor-1098836055.html
türki̇ye
konya
karaman
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098837989_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_05e8dcf0fbccb3b9321d657f9636bffd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konya, karaman, mısır, tarla, çiftçiler, afad
konya, karaman, mısır, tarla, çiftçiler, afad

Mısır tarlasında dev çukur: Konya’dan sonra Karaman’da da görüldü

11:38 26.08.2025
© AAKaraman'da mısır tarlasında obruk
Karaman'da mısır tarlasında obruk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© AA
Abone ol
Karaman’ın Sudurağı beldesinde mısır tarlasında 15 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Yetkililer bölgede inceleme yaparken, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, “Konya’nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda Karaman’da da obruk oluşmaya başladı” dedi.
Karaman’ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde, mısır tarlasında sulama boruları toplanırken 15 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Çiftçiler tarafından fark edilen dev çukur, hemen yetkililere bildirildi.

AFAD inceleme başlattı

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, obruğun çevresinde incelemelerde bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, obruğun tarım arazilerine etkisi araştırılıyor.

Ziraat Odası’ndan uyarı

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yer altı sularının çekilmesiyle birlikte Karaman’da da obrukların görülmeye başladığını söyledi. Bayram, şunları kaydetti:

Konya'nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda Karaman'da da obruk oluşmaya başladı. Burası Karaman tarımı için önemli bir bölge.
Zika- Sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
SAĞLIK
Bilim insanları açıkladı: Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала