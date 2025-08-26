https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/misir-tarlasinda-dev-cukur-konyadan-sonra-karamanda-da-goruldu-1098837767.html

Mısır tarlasında dev çukur: Konya’dan sonra Karaman’da da görüldü

Mısır tarlasında dev çukur: Konya'dan sonra Karaman'da da görüldü

26.08.2025

Karaman’ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde, mısır tarlasında sulama boruları toplanırken 15 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Çiftçiler tarafından fark edilen dev çukur, hemen yetkililere bildirildi.AFAD inceleme başlattıİhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, obruğun çevresinde incelemelerde bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, obruğun tarım arazilerine etkisi araştırılıyor.Ziraat Odası’ndan uyarıKaraman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yer altı sularının çekilmesiyle birlikte Karaman’da da obrukların görülmeye başladığını söyledi. Bayram, şunları kaydetti:“Konya'nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda Karaman'da da obruk oluşmaya başladı. Burası Karaman tarımı için önemli bir bölge.”

