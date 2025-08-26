https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/sanliurfa-valiligi-duyurdu-hasta-yakinini-taciz-eden-doktor-gorevden-uzaklastirildi-1098850041.html

Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Hasta yakınını taciz eden doktor görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Hasta yakınını taciz eden doktor görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınına sosyal medya üzerinden mesaj atan bir doktorun görevden uzaklaştırıldığını...

Şanlıurfa Valiliği, hasta yakınını taciz ettiği iddia edilen doktorun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.Edinilen bilgiye göre; Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi için gelen bir hastanın yakınına sosyal medya üzerinden görevli doktor tarafından mesaj atıldı. Olayı eşine bildiren hasta yakını kadın, doktordan şikayetçi oldu. Valilik taciz iddiası ardından doktorun görevden alındığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarını içeren haberlerin basında yer alması üzerine ilgili personel hakkında Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

