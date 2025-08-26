Akkaya'ya mesaj attığını kabul eden Tayanç Ayaydın’dan taciz iddialarına ilk yanıt: “Düşüncesiz davranmış olabilirim'
Oyuncu Doğa Lara Akkaya, meslektaşı Tayanç Ayaydın hakkında taciz iddiasında bulunmuş ve mesajlarını ifşa etmişti. Günlerdir sessiz kalan Ayaydın, “Mesajım kötü niyetli değildi, düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim” dedi. Açıklama sonrası rol arkadaşı Burçin Terzioğlu, Ayaydın’ı sosyal medyada takipten çıktı.
Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin’in reşit olmayan bir kıza yazdığı mesajların ifşasıyla başlayan dalga, dizi-film sektörüne de uzandı. Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022’de rol aldığı “Tozluyaka” dizisindeki partneri Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını öne sürdü.
“Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi”
Akkaya, sosyal medya paylaşımında, evli olan Ayaydın’dan gelen mesajları ifşa ederek şu ifadeleri kullandı:
“Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Bana ‘Büyüğündür sus’ dediler. Şimdi kız kardeşlerim için konuşuyorum. Yalnız bırakılmayacağıma nasıl inanacağım?”
Ayaydın’ın Akkaya’ya “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Bana sadece senin olduğun bir fotoğraf gönder” gibi mesajlar yazdığı ortaya çıktı.
Ayaydın: Taciz etmedim
Günlerce sessiz kalan Tayanç Ayaydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
“Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün dönüp baktığımda kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz algılanabileceğini görüyorum. Bunun için özür dilerim. Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda iletişimi kestim.”
Ayaydın, kamuoyundaki algının hatasından daha büyük bir tabloya dönüştüğünü, bu nedenle adını ve itibarını korumak için yargı yoluna başvuracağını da açıkladı.
Burçin Terzioğlu’ndan tepki
NOW TV’de yayınlanacak yeni dizi “Güzelkoy” için hazırlık yapan ve Ayaydın ile başrolü paylaşacak olan Burçin Terzioğlu, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
“Geçmişte ya da bugün, mobbing ya da tacizi adını koyamadığı için bile bilmeyen, korkularıyla susan ya da cesaretini toplayıp konuşan her kadının yanındayım.”
Terzioğlu, açıklamasının ardından rol arkadaşı Ayaydın’ı takipten çıkardı.