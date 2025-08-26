Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/akkayaya-mesaj-attigini-kabul-eden-tayanc-ayaydindan-taciz-iddialarina-ilk-yanit-dusuncesiz-1098848827.html
Akkaya'ya mesaj attığını kabul eden Tayanç Ayaydın’dan taciz iddialarına ilk yanıt: “Düşüncesiz davranmış olabilirim'
Akkaya'ya mesaj attığını kabul eden Tayanç Ayaydın’dan taciz iddialarına ilk yanıt: “Düşüncesiz davranmış olabilirim'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Doğa Lara Akkaya, meslektaşı Tayanç Ayaydın hakkında taciz iddiasında bulunmuş ve mesajlarını ifşa etmişti. Günlerdir sessiz kalan Ayaydın, “Mesajım... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T16:52+0300
2025-08-26T16:52+0300
burçin terzioğlu
akkaya
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098849160_0:31:752:454_1920x0_80_0_0_dca74971ca202111a1545970b3f39c31.png
Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin’in reşit olmayan bir kıza yazdığı mesajların ifşasıyla başlayan dalga, dizi-film sektörüne de uzandı. Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022’de rol aldığı “Tozluyaka” dizisindeki partneri Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını öne sürdü.“Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi”Akkaya, sosyal medya paylaşımında, evli olan Ayaydın’dan gelen mesajları ifşa ederek şu ifadeleri kullandı:“Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Bana ‘Büyüğündür sus’ dediler. Şimdi kız kardeşlerim için konuşuyorum. Yalnız bırakılmayacağıma nasıl inanacağım?”Ayaydın’ın Akkaya’ya “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Bana sadece senin olduğun bir fotoğraf gönder” gibi mesajlar yazdığı ortaya çıktı.Ayaydın: Taciz etmedimGünlerce sessiz kalan Tayanç Ayaydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:Ayaydın, kamuoyundaki algının hatasından daha büyük bir tabloya dönüştüğünü, bu nedenle adını ve itibarını korumak için yargı yoluna başvuracağını da açıkladı.Burçin Terzioğlu’ndan tepkiNOW TV’de yayınlanacak yeni dizi “Güzelkoy” için hazırlık yapan ve Ayaydın ile başrolü paylaşacak olan Burçin Terzioğlu, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:“Geçmişte ya da bugün, mobbing ya da tacizi adını koyamadığı için bile bilmeyen, korkularıyla susan ya da cesaretini toplayıp konuşan her kadının yanındayım.”Terzioğlu, açıklamasının ardından rol arkadaşı Ayaydın’ı takipten çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/unlu-komedyen-mesut-sure-hakkinda-aciklanan-pek-cok-taciz-iddiasindan-sonra-iliski-testinden-1098840798.html
akkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098849160_0:0:752:565_1920x0_80_0_0_e832fe6f3d299bd077d3060b777b1977.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
burçin terzioğlu, akkaya
burçin terzioğlu, akkaya

Akkaya'ya mesaj attığını kabul eden Tayanç Ayaydın’dan taciz iddialarına ilk yanıt: “Düşüncesiz davranmış olabilirim'

16:52 26.08.2025
© AATayanç Ayaydın
Tayanç Ayaydın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© AA
Abone ol
Oyuncu Doğa Lara Akkaya, meslektaşı Tayanç Ayaydın hakkında taciz iddiasında bulunmuş ve mesajlarını ifşa etmişti. Günlerdir sessiz kalan Ayaydın, “Mesajım kötü niyetli değildi, düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim” dedi. Açıklama sonrası rol arkadaşı Burçin Terzioğlu, Ayaydın’ı sosyal medyada takipten çıktı.
Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin’in reşit olmayan bir kıza yazdığı mesajların ifşasıyla başlayan dalga, dizi-film sektörüne de uzandı. Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022’de rol aldığı “Tozluyaka” dizisindeki partneri Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını öne sürdü.

“Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi”

Akkaya, sosyal medya paylaşımında, evli olan Ayaydın’dan gelen mesajları ifşa ederek şu ifadeleri kullandı:
“Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Bana ‘Büyüğündür sus’ dediler. Şimdi kız kardeşlerim için konuşuyorum. Yalnız bırakılmayacağıma nasıl inanacağım?”
Ayaydın’ın Akkaya’ya “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Bana sadece senin olduğun bir fotoğraf gönder” gibi mesajlar yazdığı ortaya çıktı.

Ayaydın: Taciz etmedim

Günlerce sessiz kalan Tayanç Ayaydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
“Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün dönüp baktığımda kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz algılanabileceğini görüyorum. Bunun için özür dilerim. Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda iletişimi kestim.”
Ayaydın, kamuoyundaki algının hatasından daha büyük bir tabloya dönüştüğünü, bu nedenle adını ve itibarını korumak için yargı yoluna başvuracağını da açıkladı.

Burçin Terzioğlu’ndan tepki

NOW TV’de yayınlanacak yeni dizi “Güzelkoy” için hazırlık yapan ve Ayaydın ile başrolü paylaşacak olan Burçin Terzioğlu, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
“Geçmişte ya da bugün, mobbing ya da tacizi adını koyamadığı için bile bilmeyen, korkularıyla susan ya da cesaretini toplayıp konuşan her kadının yanındayım.”
Terzioğlu, açıklamasının ardından rol arkadaşı Ayaydın’ı takipten çıkardı.
Mesut Süre - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
YAŞAM
Taciz iddialarının ardından İlişki Testi'nden kovulan ünlü komedyen Mesut Süre'den ilk açıklama: Şoktayım
12:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала