Moldova'da, muhalefetteki Zafer Bloğuna yönelik kısıtlamalar devam kararı
Moldova Adalet Bakanlığı, 11 Ağustos'ta muhalefetteki Zafer Bloğunda yer alan dört partinin kapatılması için dava açtı. Kişinev Temyiz Mahkemesi, 19 Ağustos'ta, kapatma davasında nihai karar verilinceye kadar söz konusu partilerin faaliyetlerinin kısıtlanmasına karar verdi. Muhalefet bu karara itiraz etti.Moldova Adalet Divanı’ndan yapılan açıklamada, itiraz dilekçesi reddedilerek Temyiz Mahkemesi'nin kararının onandığı ifade edildi.Daha önce Adalet Divanı, Zafer Bloğunun önümüzdeki seçimlere katılım başvurusunun reddedilmesine ilişkin kararı onamıştı. Blok temsilcileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil uluslararası kuruluşlara başvurmayı planladıklarını açıklamıştı.Moldova’da muhalefete baskıMoldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurdu: Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önerdi.Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapattı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellendi.
Moldova’da, muhalefetteki Zafer Bloğuna yönelik kısıtlamalar devam kararı

12:30 26.08.2025 (güncellendi: 12:40 26.08.2025)
Moldova bayrağı
Moldova Adalet Divanı, muhalefetteki Zafer Bloğunda yer alan dört partinin faaliyetlerine yönelik kısıtlamalara ilişkin kararı onadı. Karar, söz konusu partilerin parlamento seçimlerine katılmasını engelliyor.
Moldova Adalet Bakanlığı, 11 Ağustos'ta muhalefetteki Zafer Bloğunda yer alan dört partinin kapatılması için dava açtı. Kişinev Temyiz Mahkemesi, 19 Ağustos'ta, kapatma davasında nihai karar verilinceye kadar söz konusu partilerin faaliyetlerinin kısıtlanmasına karar verdi. Muhalefet bu karara itiraz etti.
Moldova Adalet Divanı’ndan yapılan açıklamada, itiraz dilekçesi reddedilerek Temyiz Mahkemesi'nin kararının onandığı ifade edildi.
Daha önce Adalet Divanı, Zafer Bloğunun önümüzdeki seçimlere katılım başvurusunun reddedilmesine ilişkin kararı onamıştı. Blok temsilcileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil uluslararası kuruluşlara başvurmayı planladıklarını açıklamıştı.

Moldova’da muhalefete baskı

Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvurdu: Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, abartılı bir gerekçeyle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önerdi.

Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapattı. Bunlar arasında Sputnik Moldova'nın web sitesi ve Telegram kanalı, Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı, Moskovskiy Komsomolets, Rossiyskaya Gazeta, Regnum ajansı, Lenta.ru, Pravda.ru'nun web siteleri ve Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 ve çeşitli kaynaklar yer alıyor. Ayrıca, geçen sonbaharda Moldova'daki seçimler öncesinde 100'den fazla Telegram kanalı engellendi.
