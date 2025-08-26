https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/rusyadan-israile-gazze-cagrisi-durumun-daha-da-kotulesmesi-onlenmeli-1098836733.html

Rusya’dan İsrail'e Gazze çağrısı: ‘Durumun daha da kötüleşmesi önlenmeli’

Rusya, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için acil... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya tarafı İsrail yönetimine, durumun daha fazla kötüleşmesini önlemek için acil önlemler almaları, ateşi durdurmaları, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaları ve ihtiyaç sahibi herkese gıda dahil gerekli insani yardımın ulaştırılmasını sağlamaları çağrısında bulundu” ifadesi kullanıldı.Birleşmiş Milletler’in, Gazze’deki insani felakete son verilmesi yönündeki karar tasarısı üzerinde anlaşmaya varılması umudunu dile getiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Mevcut bilgilere göre, BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleri önümüzdeki dönemde Gazze’de insani felaketin üstesinden gelmeye odaklanan bir karar tasarısı üzerinde anlaşmaya varmak için yeni bir girişimde bulunmayı planlıyor. Moskova, bu kez böyle bir belgenin kabul edilmesini bekliyor” dedi.İsrail yardımları engelliyorGazze yönetimine göre İsrail, insani yardım sevkiyatları kısmen yeniden başladıktan sonra 27 Temmuz-20 Ağustos döneminde Gazze Şeridi'ne 2 bin 187 kamyonun girişine izin verdi. Bu, halkın ihtiyaç duyduğu yardımın yalnızca yüzde 15'ini karşılıyor. Aynı zamanda İsrail, kırmızı et, balık, yumurta, meyve ve sebze, bazı süt ürünleri ve gıda katkı maddeleri gibi temel gıdalar da dahil olmak üzere yüzlerce gıda ürününün Gazze Şeridi'ne girişini engelliyor.Yerel yetkililer, kamyonların büyük kısmının yağmalandığını, İsrail ordusunun buna göz yumduğunu iddia ediyor. Gazze Şeridi sakinlerinin gıda, temel ihtiyaç maddeleri, yakıt ve ilaç gibi asgari ihtiyaçlarını karşılamak için Gazze Şeridi'ne her gün yaklaşık 600 insani yardım kamyonunun girmesine izin verilmesi gerektiği tahmin ediliyor.

