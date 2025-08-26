https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/eski-istihbarat-subayi-embarek-ukrayna-sahel-bolgesindeki-silahli-gruplari-destekliyor-1098828901.html

Eski istihbarat subayı Embarek: Ukrayna, Sahel bölgesindeki silahlı grupları destekliyor

Moritanya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve eski istihbarat subayı Ahmed Ould Embarek, Ukrayna’nın Afrika’daki Sahel bölgesinde süregelen çatışmalara... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Embarek, yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bölgedeki varlığının özellikle Tin-Zavaten bölgesinde Mali ordusu ile Azavad Kurtuluş Cephesi güçleri arasında yaşanan ünlü çatışmada ortaya çıktığını belirtti. Çatışmanın ardından Mali yetkililerin Ukraynaca yazılar bulunan insansız hava araçlarının fotoğraflarını yayımladığını, bunun Ukrayna’nın sağladığı desteğe dair somut bir kanıt oluşturduğunu söyledi.Embarek, ayrıca hem Dakar’daki Ukrayna büyükelçisinin hem de Ukrayna istihbarat başkanının söz konusu operasyonda ülkelerinin rolünü açıkça kabul ettiğini vurgulayarak, “Azavad Kurtuluş Cephesi, insansız hava araçlarıyla yürütülen hava operasyonlarını üstlendiğini düzenli olarak açıklıyordu. Fransız bir gazete de bu dronların Ukrayna tarafından sağlandığını doğrulayan bir rapor yayımladı. Bu durum, Ukrayna’nın sadece destek vermekten öte aktif olarak silahlandırmada rol aldığını gösteriyor” dedi.Embarek, tüm bu verilerin Ukrayna’nın Sahel bölgesindeki etkin katılımını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyerek, Ukrayna’nın, Batı’nın bölgede stratejik bir 'uç noktası' haline geldiğini, özellikle Fransız askerlerinin Mali, Nijer ve Burkina Faso’daki çekilmesinin ardından oluşan güç boşluğunu doldurduğunu ifade etti.Embarek, doğrudan Ukrayna askerlerinin Azavad güçlerini dron kullanımı konusunda eğittiğine dair doğrulanmış bilgi olmasa da, bu tür silahların kullanım ve bakımının yerel güçlere öğretilmesi için uzman danışman ve teknik personelin mutlaka bulunması gerektiğini belirtti.Ukrayna’nın Afrika’daki varlığının, Batılı müttefikleri ve doğrudan sahaya çıkmak istemeyen bazı ülkeler tarafından desteklendiğini ifade eden Embarek, ABD ve Fransa’nın bu desteğin arkasındaki gerçek aktörler olma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

