Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/eski-istihbarat-subayi-embarek-ukrayna-sahel-bolgesindeki-silahli-gruplari-destekliyor-1098828901.html
Eski istihbarat subayı Embarek: Ukrayna, Sahel bölgesindeki silahlı grupları destekliyor
Eski istihbarat subayı Embarek: Ukrayna, Sahel bölgesindeki silahlı grupları destekliyor
Sputnik Türkiye
Moritanya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve eski istihbarat subayı Ahmed Ould Embarek, Ukrayna’nın Afrika’daki Sahel bölgesinde süregelen çatışmalara... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T01:31+0300
2025-08-26T01:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
mali
sahel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1d/1097433758_0:31:731:442_1920x0_80_0_0_1ea103be3d74fb8a74d8dbe64ec9a836.png
Embarek, yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bölgedeki varlığının özellikle Tin-Zavaten bölgesinde Mali ordusu ile Azavad Kurtuluş Cephesi güçleri arasında yaşanan ünlü çatışmada ortaya çıktığını belirtti. Çatışmanın ardından Mali yetkililerin Ukraynaca yazılar bulunan insansız hava araçlarının fotoğraflarını yayımladığını, bunun Ukrayna’nın sağladığı desteğe dair somut bir kanıt oluşturduğunu söyledi.Embarek, ayrıca hem Dakar’daki Ukrayna büyükelçisinin hem de Ukrayna istihbarat başkanının söz konusu operasyonda ülkelerinin rolünü açıkça kabul ettiğini vurgulayarak, “Azavad Kurtuluş Cephesi, insansız hava araçlarıyla yürütülen hava operasyonlarını üstlendiğini düzenli olarak açıklıyordu. Fransız bir gazete de bu dronların Ukrayna tarafından sağlandığını doğrulayan bir rapor yayımladı. Bu durum, Ukrayna’nın sadece destek vermekten öte aktif olarak silahlandırmada rol aldığını gösteriyor” dedi.Embarek, tüm bu verilerin Ukrayna’nın Sahel bölgesindeki etkin katılımını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyerek, Ukrayna’nın, Batı’nın bölgede stratejik bir 'uç noktası' haline geldiğini, özellikle Fransız askerlerinin Mali, Nijer ve Burkina Faso’daki çekilmesinin ardından oluşan güç boşluğunu doldurduğunu ifade etti.Embarek, doğrudan Ukrayna askerlerinin Azavad güçlerini dron kullanımı konusunda eğittiğine dair doğrulanmış bilgi olmasa da, bu tür silahların kullanım ve bakımının yerel güçlere öğretilmesi için uzman danışman ve teknik personelin mutlaka bulunması gerektiğini belirtti.Ukrayna’nın Afrika’daki varlığının, Batılı müttefikleri ve doğrudan sahaya çıkmak istemeyen bazı ülkeler tarafından desteklendiğini ifade eden Embarek, ABD ve Fransa’nın bu desteğin arkasındaki gerçek aktörler olma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/hizbullah-israil-lubnan-uzerinden-genisleme-projesini-gerceklestiremeyecek-1098826374.html
ukrayna
mali
sahel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1d/1097433758_52:0:681:472_1920x0_80_0_0_1f1e2f90b3914251d3436fd9d8f60941.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, mali, sahel
abd, ukrayna, mali, sahel

Eski istihbarat subayı Embarek: Ukrayna, Sahel bölgesindeki silahlı grupları destekliyor

01:31 26.08.2025
© Sputnik / Константин МихальчевскийUkrayna arması
Ukrayna arması - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
Moritanya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve eski istihbarat subayı Ahmed Ould Embarek, Ukrayna’nın Afrika’daki Sahel bölgesinde süregelen çatışmalara doğrudan ve dolaylı olarak dahil olduğuna dair ciddi kanıtlar bulunduğunu açıkladı.
Embarek, yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bölgedeki varlığının özellikle Tin-Zavaten bölgesinde Mali ordusu ile Azavad Kurtuluş Cephesi güçleri arasında yaşanan ünlü çatışmada ortaya çıktığını belirtti. Çatışmanın ardından Mali yetkililerin Ukraynaca yazılar bulunan insansız hava araçlarının fotoğraflarını yayımladığını, bunun Ukrayna’nın sağladığı desteğe dair somut bir kanıt oluşturduğunu söyledi.
Embarek, ayrıca hem Dakar’daki Ukrayna büyükelçisinin hem de Ukrayna istihbarat başkanının söz konusu operasyonda ülkelerinin rolünü açıkça kabul ettiğini vurgulayarak, “Azavad Kurtuluş Cephesi, insansız hava araçlarıyla yürütülen hava operasyonlarını üstlendiğini düzenli olarak açıklıyordu. Fransız bir gazete de bu dronların Ukrayna tarafından sağlandığını doğrulayan bir rapor yayımladı. Bu durum, Ukrayna’nın sadece destek vermekten öte aktif olarak silahlandırmada rol aldığını gösteriyor” dedi.
Embarek, tüm bu verilerin Ukrayna’nın Sahel bölgesindeki etkin katılımını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyerek, Ukrayna’nın, Batı’nın bölgede stratejik bir 'uç noktası' haline geldiğini, özellikle Fransız askerlerinin Mali, Nijer ve Burkina Faso’daki çekilmesinin ardından oluşan güç boşluğunu doldurduğunu ifade etti.
Embarek, doğrudan Ukrayna askerlerinin Azavad güçlerini dron kullanımı konusunda eğittiğine dair doğrulanmış bilgi olmasa da, bu tür silahların kullanım ve bakımının yerel güçlere öğretilmesi için uzman danışman ve teknik personelin mutlaka bulunması gerektiğini belirtti.
Ukrayna’nın Afrika’daki varlığının, Batılı müttefikleri ve doğrudan sahaya çıkmak istemeyen bazı ülkeler tarafından desteklendiğini ifade eden Embarek, ABD ve Fransa’nın bu desteğin arkasındaki gerçek aktörler olma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.
Hizbullah güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
DÜNYA
Hizbullah: İsrail, Lübnan üzerinden genişleme projesini gerçekleştiremeyecek
Dün, 20:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала