Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/rusya-devlet-dumasindan-merze-otoritesini-ve-alman-ekonomisini-tamamen-zayiflatma-riskiyle-karsi-1098853658.html
Rusya Devlet Duması’ndan Merz’e: 'Otoritesini ve Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir'
Rusya Devlet Duması’ndan Merz’e: 'Otoritesini ve Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Milletvekili Leonid İvlev, "Merz, Rusya’yı tehdit etmeyi bırakmalıdır aksi halde hem otoritesini hem de Alman ekonomisini tamamen... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T23:03+0300
2025-08-26T23:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
leonid i̇vlev
rusya
almanya
rusya devlet duması
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58586ba6dd4f3dc6f4073f5b8761d2d8.jpg
Kırım bölgesini temsil eden Devlet Duması milletvekili, yedek tümgeneral Leonid İvlev, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’yı tehdit etmeyi bırakmalıdır aksi halde hem otoritesini hem de Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.İvlev, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:İvlev, 80 yıl önce, 20 Kasım 1945’te, Nazi Almanyası’na karşı Nürnberg Mahkemesi çalışmalarına başlamıştı.Daha önce Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında yakın zamanda bir görüşme gerçekleşmezse, 'topun yeniden Avrupalıların ve Amerikalıların sahasında olacağını' söylemiş ve Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi tehdidinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/szijjarto-kiev-ab-yetkililerinin-onayi-olmadan-petrol-boru-hattina-saldirmis-olamaz-1098852640.html
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_04a274f45b6baf19c9558a406beed60d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, leonid i̇vlev, rusya, almanya, rusya devlet duması, kremlin
avrupa, leonid i̇vlev, rusya, almanya, rusya devlet duması, kremlin

Rusya Devlet Duması’ndan Merz’e: 'Otoritesini ve Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir'

23:03 26.08.2025
© AA / Dursun AydemirAlmanya Başbakanı Friedrich Merz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Rusya Devlet Duması Milletvekili Leonid İvlev, "Merz, Rusya’yı tehdit etmeyi bırakmalıdır aksi halde hem otoritesini hem de Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir" ifadelerini kullan.
Kırım bölgesini temsil eden Devlet Duması milletvekili, yedek tümgeneral Leonid İvlev, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’yı tehdit etmeyi bırakmalıdır aksi halde hem otoritesini hem de Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.
İvlev, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

Alaskа’da Putin ile Trump’ın görüşmesinden sonra şokunu zar zor atlatan Merz, görünüşe göre siyaseti futbolla karıştırdı, toplar arasında kayboldu ve hakem rolüne soyundu. Alman halkı arasında desteğini felaket derecesinde kaybederken, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar tehdidine yöneldi; bu da hem kendi otoritesini hem de Almanya ekonomisini tamamen sarsma riski taşıyor. Merz’in, Kremlin’e yönelik tehditlerin nasıl sonuçlandığını ve kimlerin yargıç olduğunu anlamak için Nürnberg Mahkemesi’nin materyallerini incelemesinde fayda var

İvlev, 80 yıl önce, 20 Kasım 1945’te, Nazi Almanyası’na karşı Nürnberg Mahkemesi çalışmalarına başlamıştı.
Daha önce Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında yakın zamanda bir görüşme gerçekleşmezse, 'topun yeniden Avrupalıların ve Amerikalıların sahasında olacağını' söylemiş ve Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi tehdidinde bulunmuştu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Szijjarto: Kiev, AB yetkililerinin onayı olmadan petrol boru hattına saldırmış olamaz
21:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала