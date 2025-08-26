https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/rusya-devlet-dumasindan-merze-otoritesini-ve-alman-ekonomisini-tamamen-zayiflatma-riskiyle-karsi-1098853658.html
Rusya Devlet Duması’ndan Merz’e: 'Otoritesini ve Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir'
Rusya Devlet Duması’ndan Merz’e: 'Otoritesini ve Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Milletvekili Leonid İvlev, "Merz, Rusya’yı tehdit etmeyi bırakmalıdır aksi halde hem otoritesini hem de Alman ekonomisini tamamen... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T23:03+0300
2025-08-26T23:03+0300
2025-08-26T23:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
leonid i̇vlev
rusya
almanya
rusya devlet duması
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58586ba6dd4f3dc6f4073f5b8761d2d8.jpg
Kırım bölgesini temsil eden Devlet Duması milletvekili, yedek tümgeneral Leonid İvlev, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’yı tehdit etmeyi bırakmalıdır aksi halde hem otoritesini hem de Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.İvlev, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:İvlev, 80 yıl önce, 20 Kasım 1945’te, Nazi Almanyası’na karşı Nürnberg Mahkemesi çalışmalarına başlamıştı.Daha önce Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında yakın zamanda bir görüşme gerçekleşmezse, 'topun yeniden Avrupalıların ve Amerikalıların sahasında olacağını' söylemiş ve Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi tehdidinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/szijjarto-kiev-ab-yetkililerinin-onayi-olmadan-petrol-boru-hattina-saldirmis-olamaz-1098852640.html
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097381138_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_04a274f45b6baf19c9558a406beed60d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, leonid i̇vlev, rusya, almanya, rusya devlet duması, kremlin
avrupa, leonid i̇vlev, rusya, almanya, rusya devlet duması, kremlin
Rusya Devlet Duması’ndan Merz’e: 'Otoritesini ve Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir'
Rusya Devlet Duması Milletvekili Leonid İvlev, "Merz, Rusya’yı tehdit etmeyi bırakmalıdır aksi halde hem otoritesini hem de Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir" ifadelerini kullan.
Kırım bölgesini temsil eden Devlet Duması milletvekili, yedek tümgeneral Leonid İvlev, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’yı tehdit etmeyi bırakmalıdır aksi halde hem otoritesini hem de Alman ekonomisini tamamen zayıflatma riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.
İvlev, konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
Alaskа’da Putin ile Trump’ın görüşmesinden sonra şokunu zar zor atlatan Merz, görünüşe göre siyaseti futbolla karıştırdı, toplar arasında kayboldu ve hakem rolüne soyundu. Alman halkı arasında desteğini felaket derecesinde kaybederken, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar tehdidine yöneldi; bu da hem kendi otoritesini hem de Almanya ekonomisini tamamen sarsma riski taşıyor. Merz’in, Kremlin’e yönelik tehditlerin nasıl sonuçlandığını ve kimlerin yargıç olduğunu anlamak için Nürnberg Mahkemesi’nin materyallerini incelemesinde fayda var
İvlev, 80 yıl önce, 20 Kasım 1945’te, Nazi Almanyası’na karşı Nürnberg Mahkemesi çalışmalarına başlamıştı.
Daha önce Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında yakın zamanda bir görüşme gerçekleşmezse, 'topun yeniden Avrupalıların ve Amerikalıların sahasında olacağını' söylemiş ve Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi tehdidinde bulunmuştu.