Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rubio'nun AB ve Ukrayna ile yaptığı görüşmelerin detayları açıklandı
Rubio'nun AB ve Ukrayna ile yaptığı görüşmelerin detayları açıklandı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna konusunda yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını açıkladı. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonucunda, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.Yapılan ortak açıklamada, “Rubio, dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi, müzakereler yoluyla uzun vadeli bir çözüm sağlanması amacıyla savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı” denildi.Açıklamada, görüşmeye Ukrayna, İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, Finlandiya ve Fransa dışişleri bakanlarının da katıldığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna konusunda yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonucunda, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Yapılan ortak açıklamada, “Rubio, dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi, müzakereler yoluyla uzun vadeli bir çözüm sağlanması amacıyla savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı” denildi.
Açıklamada, görüşmeye Ukrayna, İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, Finlandiya ve Fransa dışişleri bakanlarının da katıldığı belirtildi.
