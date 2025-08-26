https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/rubionun-ab-ve-ukrayna-ile-yaptigi-gorusmelerin-detaylari-aciklandi-1098829421.html

Rubio'nun AB ve Ukrayna ile yaptığı görüşmelerin detayları açıklandı

Rubio'nun AB ve Ukrayna ile yaptığı görüşmelerin detayları açıklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna konusunda yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını açıkladı. 26.08.2025

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonucunda, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.Yapılan ortak açıklamada, “Rubio, dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi, müzakereler yoluyla uzun vadeli bir çözüm sağlanması amacıyla savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı” denildi.Açıklamada, görüşmeye Ukrayna, İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, Finlandiya ve Fransa dışişleri bakanlarının da katıldığı belirtildi.

