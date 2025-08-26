https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/rdif-baskani-dmitriyev-putin-ve-trumpin-diyalogu-dunyayi-degistirerek-kuresel-guvenlik-ve-refaha-1098851302.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Putin ve Trump'ın diyaloğu dünyayı değiştirerek küresel güvenlik ve refaha olanak tanıyacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kurulacak olası diyaloğun... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rus ve ABD liderleri arasındaki diyaloğun dünyada güvenliği ve refahı sağlayacağını dile getirdi.Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Dmitriyev, şu cümleleri kaydetti:15 Ağustos’ta Vladimir Putin ve Donald Trump, Alaska'da Elmendorf-Richardson askeri üssünde bir araya gelmiş ve zirvenin ardından Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etmiştiler. Putin burada yaptığı konuşmasında, Moskova’nın çözümün uzun vadeli olmasından yana olduğunun altını çizmişti.

