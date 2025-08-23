https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/rdif-baskani-dmitriyevden-kuzey-akim-hatirlatmasi-ortaya-cikarilan-sahte-anlatilari-asla-unutmayin-1098790581.html

RDIF Başkanı Dmitriyev'den Kuzey Akım hatırlatması: 'Ortaya çıkarılan sahte anlatıları asla unutmayın'

RDIF Başkanı Dmitriyev'den Kuzey Akım hatırlatması: 'Ortaya çıkarılan sahte anlatıları asla unutmayın'

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, medyanın Rusya’yı “Kuzey Akım'ı havaya uçurmakla suçlamasını hatırlatarak ortaya atılan sahte... 23.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-23T23:12+0300

2025-08-23T23:12+0300

2025-08-23T23:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

batı

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

rusya başsavcılığı

kuzey akım

kirill dmitriyev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096056916_0:0:731:412_1920x0_80_0_0_2824af652d357a7df5328533849d476d.png

RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Kuzey Akım'a saldırı düzenlemesi sebebiyle bir Ukraynalının tutuklanmasının ardından Batı medyasının Rusya’ya yönelttiği suçlamaları hatırlattı.Perşembe günü İtalyan kolluk kuvvetleri, Alman savcılığının talebi üzerine, 2022 yılının Eylül ayında Baltık Denizi’nde 'Kuzey Akımı' boru hatlarına yönelik sabotajların koordinatörü olduğu iddia edilen, 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov’u Rimini bölgesinde tutuklamıştı. Kuznetsov, ailesiyle birlikte tatil için İtalya’ya geldiğinde yakalanmıştı. Dmitriyev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Avrupa’ya uzanan iki Rus ihracat gaz boru hattında 'Kuzey Akımı 1' ve 'Kuzey Akımı 2'de patlamalar 26 Eylül 2022’de meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı uluslararası terör eylemi nedeniyle dava açmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu’nun 'Kuzey Akımı' patlamalarına ilişkin verileri defalarca talep ettiğini ancak hiçbir zaman bu bilgilerin kendisine verilmediğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/hindistan-disisleri-bakani-batiya-seslendi-eger-sorununuz-varsa-hindistandan-petrol-almayin-1098790477.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, batı, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya başsavcılığı, kuzey akım, kirill dmitriyev