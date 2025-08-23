https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/rdif-baskani-dmitriyevden-kuzey-akim-hatirlatmasi-ortaya-cikarilan-sahte-anlatilari-asla-unutmayin-1098790581.html
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, medyanın Rusya’yı “Kuzey Akım'ı havaya uçurmakla suçlamasını hatırlatarak ortaya atılan sahte... 23.08.2025, Sputnik Türkiye
RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Kuzey Akım'a saldırı düzenlemesi sebebiyle bir Ukraynalının tutuklanmasının ardından Batı medyasının Rusya’ya yönelttiği suçlamaları hatırlattı.Perşembe günü İtalyan kolluk kuvvetleri, Alman savcılığının talebi üzerine, 2022 yılının Eylül ayında Baltık Denizi’nde 'Kuzey Akımı' boru hatlarına yönelik sabotajların koordinatörü olduğu iddia edilen, 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov’u Rimini bölgesinde tutuklamıştı. Kuznetsov, ailesiyle birlikte tatil için İtalya’ya geldiğinde yakalanmıştı. Dmitriyev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Avrupa’ya uzanan iki Rus ihracat gaz boru hattında 'Kuzey Akımı 1' ve 'Kuzey Akımı 2'de patlamalar 26 Eylül 2022’de meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı uluslararası terör eylemi nedeniyle dava açmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu’nun 'Kuzey Akımı' patlamalarına ilişkin verileri defalarca talep ettiğini ancak hiçbir zaman bu bilgilerin kendisine verilmediğini vurgulamıştı.
23:12 23.08.2025 (güncellendi: 23:14 23.08.2025)
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, medyanın Rusya’yı “Kuzey Akım'ı havaya uçurmakla suçlamasını hatırlatarak ortaya atılan sahte anlatıların asla unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.
RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Kuzey Akım'a saldırı düzenlemesi sebebiyle bir Ukraynalının tutuklanmasının ardından Batı medyasının Rusya’ya yönelttiği suçlamaları hatırlattı.
Perşembe günü İtalyan kolluk kuvvetleri, Alman savcılığının talebi üzerine, 2022 yılının Eylül ayında Baltık Denizi’nde 'Kuzey Akımı' boru hatlarına yönelik sabotajların koordinatörü olduğu iddia edilen, 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov’u Rimini bölgesinde tutuklamıştı. Kuznetsov, ailesiyle birlikte tatil için İtalya’ya geldiğinde yakalanmıştı.
Dmitriyev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ortaya çıkarılan sahte anlatıları asla unutmayın. Geleneksel medya, Rusya’nın ‘Kuzey Akım'ı havaya uçurduğu konusunda ısrar etmişti. Bu Rusya’nın kendi enerji altyapısını sabote ettiği yönünde saçma bir iddia idi. Anlatıların nasıl oluşturulduğunu yöntemsel bir şekilde incelemek gerekiyor: Kim finanse ediyor, kim servis ediyor, kim büyütüyor? Aynı dezenformasyon mekanizmaları tekrar tekrar devreye sokuluyor.
Avrupa’ya uzanan iki Rus ihracat gaz boru hattında 'Kuzey Akımı 1' ve 'Kuzey Akımı 2'de patlamalar 26 Eylül 2022’de meydana gelmişti. Rusya Başsavcılığı uluslararası terör eylemi nedeniyle dava açmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu’nun 'Kuzey Akımı' patlamalarına ilişkin verileri defalarca talep ettiğini ancak hiçbir zaman bu bilgilerin kendisine verilmediğini vurgulamıştı.