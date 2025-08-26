https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/murat-calik-anayasa-mahkemesine-basvurdu--bugun-hayatimda-yeni-bir-asamaya-gelmis-bulunuyorum-1098843201.html

Murat Çalık, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu: 'Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum'

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Çalık, "Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır" ifadelerini kullanırken, "Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. 'Tüm iç hukuk yolları tüketildi'Geçmişte kanser tedavisi gören ve tutuklandıktan sonra da lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Murat Çalık, "Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum" diyerek X hesabından paylaşım yaptı.Çalık, "Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar. Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır" ifadelerini kullandı."Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum" diyen Murat Çalık, "Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum" dedi.

