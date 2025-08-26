https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/murat-calik-anayasa-mahkemesine-basvurdu--bugun-hayatimda-yeni-bir-asamaya-gelmis-bulunuyorum-1098843201.html
Murat Çalık, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu: 'Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum'
Murat Çalık, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu: 'Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum'
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Çalık, AYM'ye başvurdu. Çalık başvurusuyla ilgili. 'Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T12:58+0300
2025-08-26T12:58+0300
2025-08-26T12:58+0300
türki̇ye
anayasa mahkemesi (aym)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
mehmet murat çalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097777977_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a0c6b35aabb2b1bf58144e14e9fedbf4.jpg
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Çalık, "Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır" ifadelerini kullanırken, "Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. 'Tüm iç hukuk yolları tüketildi'Geçmişte kanser tedavisi gören ve tutuklandıktan sonra da lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Murat Çalık, "Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum" diyerek X hesabından paylaşım yaptı.Çalık, "Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar. Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır" ifadelerini kullandı."Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum" diyen Murat Çalık, "Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/abdulkadir-selvi-murat-calikin-adli-kontrolle-serbest-birakilmasi-icin-yeniden-kanser-olmasi-mi-1098833876.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097777977_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a15c5c39a89685d0db95da0f60707408.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anayasa mahkemesi (aym), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mehmet murat çalık
anayasa mahkemesi (aym), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mehmet murat çalık
Murat Çalık, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu: 'Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum'
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Çalık, AYM'ye başvurdu. Çalık başvurusuyla ilgili. 'Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir' ifadelerini kullandı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Çalık, "Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır" ifadelerini kullanırken, "Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.
'Tüm iç hukuk yolları tüketildi'
Geçmişte kanser tedavisi gören ve tutuklandıktan sonra da lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Murat Çalık, "Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum" diyerek X hesabından paylaşım yaptı.
Çalık, "Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar. Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır" ifadelerini kullandı.
"Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum" diyen Murat Çalık, "Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum" dedi.