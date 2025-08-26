https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/misirdan-gazze-seridine-uzanan-ve-600-bin-kisiye-su-saglayacak-olan-boru-hattinin-yapimi-bitmek-1098847655.html

Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere

Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde su teminat sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşanırken, Mısır'dan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T18:29+0300

2025-08-26T18:29+0300

2025-08-26T18:29+0300

i̇srail- filistin çatışması

vi̇deo

gazze şeridi

gazze

han yunus

mısır

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098847499_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5df526525a1e15516fc442ed79469983.jpg

Sputnik, projenin yöneticisi ve projeden yararlanacak bölge sakinleriyle görüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/insani-yardimlarin-havadan-atilmasi-gazze-sakinleri-icin-asagilayici-ve-tehlikeli-1098772933.html

gazze şeridi

gazze

han yunus

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere Sputnik Türkiye Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere 2025-08-26T18:29+0300 true PT2M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, gazze şeridi, gazze, han yunus, mısır, ortadoğu