https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/misirdan-gazze-seridine-uzanan-ve-600-bin-kisiye-su-saglayacak-olan-boru-hattinin-yapimi-bitmek-1098847655.html
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde su teminat sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşanırken, Mısır'dan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T18:29+0300
2025-08-26T18:29+0300
2025-08-26T18:29+0300
i̇srail- filistin çatışması
vi̇deo
gazze şeridi
gazze
han yunus
mısır
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098847499_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5df526525a1e15516fc442ed79469983.jpg
Sputnik, projenin yöneticisi ve projeden yararlanacak bölge sakinleriyle görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/insani-yardimlarin-havadan-atilmasi-gazze-sakinleri-icin-asagilayici-ve-tehlikeli-1098772933.html
gazze şeridi
gazze
han yunus
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098847499_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_250277c59a4a860cd5f6610acf8236fe.jpg
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere
Sputnik Türkiye
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere
2025-08-26T18:29+0300
true
PT2M16S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, gazze şeridi, gazze, han yunus, mısır, ortadoğu
vi̇deo, gazze şeridi, gazze, han yunus, mısır, ortadoğu
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere
Gazze Şeridi'nde su teminat sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşanırken, Mısır'dan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a su boru hattı inşa etme projesinde son aşamaya gelindi.
Sputnik, projenin yöneticisi ve projeden yararlanacak bölge sakinleriyle görüştü.