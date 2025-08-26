Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere
Gazze Şeridi'nde su teminat sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşanırken, Mısır'dan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a...
Sputnik, projenin yöneticisi ve projeden yararlanacak bölge sakinleriyle görüştü.
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere
Mısır'dan Gazze Şeridi'ne uzanan ve 600 bin kişiye su sağlayacak olan boru hattının yapımı bitmek üzere

Gazze Şeridi'nde su teminat sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşanırken, Mısır'dan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a su boru hattı inşa etme projesinde son aşamaya gelindi.
Sputnik, projenin yöneticisi ve projeden yararlanacak bölge sakinleriyle görüştü.
'İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli'
İsrail- Filistin çatışması
'İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli'
22 Ağustos, 17:28
