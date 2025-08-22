Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
'İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli'
‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’
Gazze Şeridi’nde kuşatma devam ederken ve çatışmaların tırmanması beklenirken, bölgedeki açlık sorunu daha da kötüleşiyor. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
Son haftalarda, bölgeye uçaklardan insani yardım malzemeleri atılıyor. Ancak bu mekanizma, etkisiz olduğu ve sorunu çözemediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Sputnik, bölgeyi ziyaret ederek sakinlerinden bu tür hava yardımlarına ilişkin görüşlerini aldı.
‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’
‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’
‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’

17:28 22.08.2025
Gazze Şeridi’nde kuşatma devam ederken ve çatışmaların tırmanması beklenirken, bölgedeki açlık sorunu daha da kötüleşiyor.
Son haftalarda, bölgeye uçaklardan insani yardım malzemeleri atılıyor. Ancak bu mekanizma, etkisiz olduğu ve sorunu çözemediği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Sputnik, bölgeyi ziyaret ederek sakinlerinden bu tür hava yardımlarına ilişkin görüşlerini aldı.
DÜNYA
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: Gazze’de sadece kıtlık değil soykırım var
16:11
