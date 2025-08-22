https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/insani-yardimlarin-havadan-atilmasi-gazze-sakinleri-icin-asagilayici-ve-tehlikeli-1098772933.html
'İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli'
22.08.2025
‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’
Gazze Şeridi’nde kuşatma devam ederken ve çatışmaların tırmanması beklenirken, bölgedeki açlık sorunu daha da kötüleşiyor. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
Son haftalarda, bölgeye uçaklardan insani yardım malzemeleri atılıyor. Ancak bu mekanizma, etkisiz olduğu ve sorunu çözemediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Sputnik, bölgeyi ziyaret ederek sakinlerinden bu tür hava yardımlarına ilişkin görüşlerini aldı.
‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’
Gazze Şeridi’nde kuşatma devam ederken ve çatışmaların tırmanması beklenirken, bölgedeki açlık sorunu daha da kötüleşiyor.
Son haftalarda, bölgeye uçaklardan insani yardım malzemeleri atılıyor. Ancak bu mekanizma, etkisiz olduğu ve sorunu çözemediği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Sputnik, bölgeyi ziyaret ederek sakinlerinden bu tür hava yardımlarına ilişkin görüşlerini aldı.