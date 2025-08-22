https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/insani-yardimlarin-havadan-atilmasi-gazze-sakinleri-icin-asagilayici-ve-tehlikeli-1098772933.html

‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’

‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi’nde kuşatma devam ederken ve çatışmaların tırmanması beklenirken, bölgedeki açlık sorunu daha da kötüleşiyor. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T17:28+0300

2025-08-22T17:28+0300

2025-08-22T17:28+0300

i̇srail- filistin çatışması

vi̇deo

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

insani yardım

i̇srail-filistin

i̇srail

filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098773010_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e917e0b98ff0bc223df5934f6067772.jpg

Son haftalarda, bölgeye uçaklardan insani yardım malzemeleri atılıyor. Ancak bu mekanizma, etkisiz olduğu ve sorunu çözemediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Sputnik, bölgeyi ziyaret ederek sakinlerinden bu tür hava yardımlarına ilişkin görüşlerini aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/tbmm-filistin-dostluk-grubu-baskani-turan-gazzede-sadece-kitlik-degil-soykirim-var-1098773215.html

gazze

gazze şeridi

i̇srail

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’ Sputnik Türkiye ‘İnsani yardımların havadan atılması Gazze sakinleri için aşağılayıcı ve tehlikeli’ 2025-08-22T17:28+0300 true PT2M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, insani yardım, i̇srail-filistin, i̇srail, filistin