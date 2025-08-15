https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/memur-ve-memur-emeklisinin-bekledigi-2nci-zam-teklifi-gelecek-mi-memur-sen-baskanindan-zam-1098614585.html
Memur ve memur emeklisinin beklediği 2'nci zam teklifi gelecek mi? Memur-Sen Başkanı'ndan zam açıklaması
Memur ve memur emeklisinin beklediği 2'nci zam teklifi gelecek mi? Memur-Sen Başkanı'ndan zam açıklaması
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, hükümetin sunacağı ikinci zam teklifini bekliyor. İlk teklifi yetersiz bulan sendikalar dün de eylemdeydi. Eğer...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Memur ve memur emeklisinin beklediği 2'nci zam teklifi gelecek mi? Memur-Sen Başkanı'ndan zam açıklaması
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, hükümetin sunacağı ikinci zam teklifini bekliyor. İlk teklifi yetersiz bulan sendikalar dün de eylemdeydi. Eğer ikinci teklif beklentileri karşılamazsa, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise yeni açıklama yaptı.
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, memurların maaş zammı pazarlığı devam ediyor. Hükümetin sunduğu ilk teklifi yetersiz bulan memur sendikaları, dün de eylemlerine devam etti. Gözler şimdi hükümetin sunacağı ikinci zam teklifine çevrildi.
Memur-Sen’e bağlı sendikalar, çalıştıkları kurumların önünde basın açıklamaları yaparak taleplerini dile getirdi. Türkiye Kamu-Sen ise eylemini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştirdi. Her iki sendika da kamuoyuna çağrıda bulunarak, taleplerinin arkasında olduklarını vurguladı.
Süreç, yasaya göre ay sonuna kadar tamamlanmak zorunda. Ancak sendikalar, hükümetin yeni bir adım atmaması halinde eylemleri büyütme kararı aldı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, pazartesi günü ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.
İlk teklif kabul edilmedi
Hükümetin ilk teklifi, 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 oranındaydı. Ancak Memur-Sen, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talebinde bulunuyor. Bu büyük fark, müzakerelerin gergin geçeceğine işaret ediyor.
Memur-Sen'den yeni açıklama
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümete çağrıda bulundu. Yalçın, “Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor” diyerek sürecin kritik aşamada olduğunu belirtti.
Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı. Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi.”
Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:
“Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli.”