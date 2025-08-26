Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/meteorolojiden-uyari-26-agustosta-yagis-ve-siddetli-ruzgar-hangi-illeri-etkileyecek-1098829814.html
Meteoroloji'den uyarı: 26 Ağustos'ta yağış ve şiddetli rüzgar hangi illeri etkileyecek?
Meteoroloji’den uyarı: 26 Ağustos’ta yağış ve şiddetli rüzgar hangi illeri etkileyecek?
Meteoroloji 26 Ağustos Salı için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Karadeniz'de sağanak ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop’un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Ardahan’ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Güney ve doğuda sıcaklık yükseliyorHava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli rüzgâr ve ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
26 Ağustos Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; kuzey bölgeler, Doğu Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney ve doğuda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. Rüzgâr kuzeyden kuvvetli esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop’un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Ardahan’ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Güney ve doğuda sıcaklık yükseliyor

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli rüzgâr ve ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Çanakkale 30°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 30°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 28°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli 28°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 29°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 35°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa 34°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 36°C – Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 33°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 32°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 33°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 29°C – Az bulutlu ve açık
Çankırı 31°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 28°C – Az bulutlu ve açık
Konya 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 28°C – Parçalı bulutlu
Düzce 28°C – Parçalı bulutlu
Sinop 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Zonguldak 25°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 27°C – Parçalı bulutlu
Samsun 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
Tokat 29°C – Parçalı bulutlu
Trabzon 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 31°C – Az bulutlu ve açık
Kars 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C – Az bulutlu ve açık
Van 29°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 39°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – Az bulutlu ve açık
