Meteoroloji’den uyarı: 26 Ağustos’ta yağış ve şiddetli rüzgar hangi illeri etkileyecek?

Meteoroloji’den uyarı: 26 Ağustos’ta yağış ve şiddetli rüzgar hangi illeri etkileyecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop’un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Ardahan’ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Güney ve doğuda sıcaklık yükseliyorHava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli rüzgâr ve ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

