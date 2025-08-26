https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/mac-yayini-ucreti-kriz-cikartti-fiyatlar-yuzde-550-artinca-mac-keyfi-rafa-kalkti-1098844518.html

Maç yayını ücreti kriz çıkarttı: Fiyatlar yüzde 550 artınca maç keyfi rafa kalktı

26.08.2025

Ligler açıldı ama maç yayınlarıyla ilgili işletmelerle yayıncı kuruluş arasında anlaşma hala sağlanamadı. Geçen yıl 400-500 bin lira arasında değişen ücretin bu sezon 3 milyona dayanması nedeniyle birçok işletme 'kriz' yaşandığını dile getirdi. Yüzde 550 artış yapıldı NTV'nin haberine göre, liglerin üçüncü haftası geride kalmasına rağmen, taraftarların yoğun olarak maç izledikleri bölgelerdeki birçok işletmede yayın yok. Bunun altında artan yayın maliyetleri yatıyor. Mekânlara 2,6 milyon liraya kadar ödeme çıkarıldığı iddia edilen yayıncı kuruluşa tepkiler giderek artıyor. 400 bin lira seviyelerinden 2,6 milyon liraya yükselen yayın hakkı, yüzde 550 artış anlamına geliyor.Kiranın yarısı kadar yayın ücreti varBeyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, ligin bitmesine 31 hafta kaldığını hatırlatarak, 1,2 milyon liralık ücretin haftalara bölündüğünde yaklaşık 39 bin lira yayın gideri çıktığını söyledi. Yayın fiyatlarının 400 bin lira seviyelerinden 2,6 milyon liraya kadar yükseldiğini iddia eden Kalaycı, kiraların 80 bin lira civarında olduğunu, yayın hakkının neredeyse kiranın iki katı kadar olduğunu söyledi.Fiyat artışları nedeniyle Nevizade’deki 50 işletmeden yalnızca 10’unun yayın hakkını alabildiğini aktardı. BEYDER Başkanı Kalaycı, yayıncı kuruluşun resmi bir tarife belirlemediğini, bu nedenle devletin konuya el atması gerektiğini dile getirdi. Anadolu’da dar gelirli ailelerin bu fiyatlarla maç izleyemeyeceğini vurgulayan Kalaycı, Nevizade’ye taraftarın uğramadığını, mekânların boş kaldığını söyledi. Kafeteryalarda 30 lira olan çayın maç günleri 100 liraya çıkabileceğini, bunun da futbol ekonomisine zarar vereceğini ifade etti.Kadıköy'de sadece bir işletmede maç yayını varKadıköy Esnaf Derneği (KADIDER) Başkanı Süleyman Erdal Eroğlu da Kadıköy'de iki yıl öncesine kadar 150-200 işletmenin maç yayınladığını, geçen sene bu rakamın 20'ye düştüğünü, bu yıl ise sadece bir işletmenin maç yayını hakkını alabildiğini söyledi. Eroğlu, bunun için de 3 milyon 450 bin lira istendiğini iddia etti. Eroğlu, maç yayın ücretlerinde enflasyon oranında artış istediklerini söyledi.Beşiktaş Esnafları Derneği Başkanı Mehmet Mehdi Dalmaz, Beşiktaş bölgesinde fiyatların diğer bölgelere göre daha uygun olduğunu belirterek, “Esnafın yüzde 30-40’ı yayın alamadı. Beşiktaş’ta alkolsüz mekânlara 700-750 bin liradan, alkollü mekânlara ise 1-1,2 milyon liradan yayın hakkı satıldı” dedi.

