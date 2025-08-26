https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/kerem-akturkoglu-transferinde-son-durum-1098831168.html

Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum

Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Benfica ile yapılan görüşmeler sancılı bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun özel talebiyle harekete geçen sarı-lacivertliler, transfer sürecinde birçok krizle karşılaştı.Mourinho’nun isteği üzerine Futbol Direktörü Devin Özek, Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile ilk teması kurdu. 3 Ağustos’ta yönetici Hakan Safi ve Devin Özek transferi sonuçlandırmak için Portekiz’e gitti.Başlangıçta olumsuz yanıt veren Benfica Başkanı Rui Costa, Fenerbahçe’nin oyuncuyla anlaşmasının ardından 4 Ağustos’ta geri adım atarak masaya oturdu. 6 Ağustos’ta Portekiz basını, transferin 22–25 milyon Euro bandında bitebileceğini yazdı.Kerem, Benfica’nın Nice ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 84. dakikada oyuna girdi. Bu gelişme sonrası Kerem’in Fenerbahçe’ye transferinde önemli bir engel oluştu.Fenerbahçe, yaptığı 22,5 + 2,5 milyon Euro’luk teklifini geri çekti ve Kerem’in planlanan uçuşu iptal edildi. Benfica ise görüşmeleri askıya aldı.Taraflar ne diyor?15 Ağustos’ta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları söyledi:Aynı gün Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise, “Kerem bizim için önemli. Burada mutlu, sezon başına iyi girdi.” ifadelerini kullandı.Kadıköy’de alkış aldı20 Ağustos’ta Portekiz basını, Benfica’nın Kerem’i göndermekten vazgeçtiğini yazdı. Aynı gün milli futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Kadıköy tribünleri Kerem’i alkışlarla karşıladı.Mourinho maç sonrasında, “Bence Benfica ekonomik değil, sportif düşündü. Kerem’in oynaması benim için sürpriz olmadı” derken, Bruno Lage ise, “Benim görevim onu hazırlamak, diğer konular başkanların işi” sözlerini kullandı.Teminat krizi21 Ağustos’ta O Jogo'nun haberine göre, Benfica’nın Fenerbahçe’nin toplam 25 milyon Euro’yu bulan teklifini kabul ettiğini yazdı. Ancak sarı-lacivertlilerin banka teminatı sunmaması nedeniyle görüşmeler yeniden tıkandı.

