Kütahya'da yangın: 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kül oldu
Kütahya'da yangın: 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kül oldu
Kütahya’nın Karacaören köyünde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kül oldu, bazı büyükbaş hayvanlar telef oldu. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Kütahya'da bulunan Karacaören köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine gönderildi.Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar telef oldu.
Kütahya'nın Karacaören köyünde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kül oldu, bazı büyükbaş hayvanlar telef oldu.
Kütahya’nın Karacaören köyünde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kül oldu, bazı büyükbaş hayvanlar telef oldu.
Kütahya'da bulunan Karacaören köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.
İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine gönderildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar telef oldu.
