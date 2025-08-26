https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/konyada-doktor-kiyafetini-begenmedigi-hastayi-muayene-etmedi-bakanliktan-ilk-aciklama-1098853541.html
Konya'da doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi: Valilikten ilk açıklama
Konya'da doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi: Valilikten ilk açıklama
Konya Meram Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, göz muayenesi için gelen bir kadını kıyafetini açık bulduğu gerekçesiyle muayene etmedi.
Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, göz muayenesi için gelen bir kadını kıyafetini açık bulduğu gerekçesiyle muayene etmedi. Kadının kayda aldığı görüntülerde, doktorun hastayı odasından kovduğu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, göz muayenesi için gelen bir kadın hastayı giyimini beğenmediği gerekçesiyle muayene etmedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doktorun genç kadını 'teşhirci' diyerek odasından kovduğu anlar yer aldı. Tepki çeken görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği devreye girdi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun ‘kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği’ yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.