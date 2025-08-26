https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/konyada-doktor-kiyafetini-begenmedigi-hastayi-muayene-etmedi-bakanliktan-ilk-aciklama-1098853541.html

Konya'da doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi: Valilikten ilk açıklama

Konya'da doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi: Valilikten ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, göz muayenesi için gelen bir kadını kıyafetini açık bulduğu gerekçesiyle muayene etmedi. Kadının kayda... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T23:03+0300

2025-08-26T23:03+0300

2025-08-26T23:03+0300

türki̇ye

türkiye

sağlık

sağlık bakanı

sağlık çalışanı

sağlık bakanlığı

doktor

uzman doktor

doktor saldırı

teşhir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097284446_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2204e6a888fc3ef20fe55f70a27ce54a.jpg

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, göz muayenesi için gelen bir kadın hastayı giyimini beğenmediği gerekçesiyle muayene etmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doktorun genç kadını 'teşhirci' diyerek odasından kovduğu anlar yer aldı. Tepki çeken görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği devreye girdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun ‘kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği’ yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/sanliurfa-valiligi-duyurdu-hasta-yakinini-taciz-eden-doktor-gorevden-uzaklastirildi-1098850041.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, doktor, uzman doktor, doktor saldırı, teşhir, teşhircilik