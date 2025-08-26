Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/konyada-doktor-kiyafetini-begenmedigi-hastayi-muayene-etmedi-bakanliktan-ilk-aciklama-1098853541.html
Konya'da doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi: Valilikten ilk açıklama
Konya'da doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi: Valilikten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, göz muayenesi için gelen bir kadını kıyafetini açık bulduğu gerekçesiyle muayene etmedi. Kadının kayda... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T23:03+0300
2025-08-26T23:03+0300
türki̇ye
türkiye
sağlık
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
doktor
uzman doktor
doktor saldırı
teşhir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097284446_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2204e6a888fc3ef20fe55f70a27ce54a.jpg
Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, göz muayenesi için gelen bir kadın hastayı giyimini beğenmediği gerekçesiyle muayene etmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doktorun genç kadını 'teşhirci' diyerek odasından kovduğu anlar yer aldı. Tepki çeken görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği devreye girdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun ‘kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği’ yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/sanliurfa-valiligi-duyurdu-hasta-yakinini-taciz-eden-doktor-gorevden-uzaklastirildi-1098850041.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/18/1097284446_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8cf1d1e2b252f6aea14c7dab2c05b21c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, doktor, uzman doktor, doktor saldırı, teşhir, teşhircilik
türkiye, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, doktor, uzman doktor, doktor saldırı, teşhir, teşhircilik

Konya'da doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi: Valilikten ilk açıklama

23:03 26.08.2025
© AAHastane
Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© AA
Abone ol
Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, göz muayenesi için gelen bir kadını kıyafetini açık bulduğu gerekçesiyle muayene etmedi. Kadının kayda aldığı görüntülerde, doktorun hastayı odasından kovduğu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktor, göz muayenesi için gelen bir kadın hastayı giyimini beğenmediği gerekçesiyle muayene etmedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doktorun genç kadını 'teşhirci' diyerek odasından kovduğu anlar yer aldı. Tepki çeken görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği devreye girdi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun ‘kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği’ yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
TÜRKİYE
Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Hasta yakınını taciz eden doktor görevden uzaklaştırıldı
17:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала