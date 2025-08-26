Kaza haberleri ardı ardına geliyor: En riskli uçuş rotaları belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/kaza-haberleri-ardi-ardina-geliyor-en-riskli-ucus-rotalari-belli-oldu-1098840316.html
Bilim insanları, iklim değişikliğinin uçak seyahatlerini daha tehlikeli hale getirdiğini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda şiddetli türbülansın dünya genelinde iki üç kat artacağı tahmin ediliyor.
Uçakların yaşadığı sarsıntılar, atmosferdeki ani hava akımları ve basınç değişimlerinden kaynaklanıyor. Normalde yalnızca küçük sarsıntılara neden olabilecek bu hava dalgalanmaları, şiddetlendiğinde uçağın rotasını aniden değiştirebiliyor. 2024 yılında Londra-Singapur seferinde bir yolcunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, bu riskin ne kadar ciddi olabileceğini göstermişti.
Bilim insanları, küresel ısınmanın üst atmosferdeki hava akımlarını bozduğunu ve bu durumun daha fazla türbülansa yol açtığını belirtiyor. İngiltere Reading Üniversitesi’nden atmosfer bilimci Paul Williams, “Önümüzdeki birkaç on yılda şiddetli türbülansların sayısı iki ya da üç kat artacak” diyor. Ayrıca yalnızca sıklık değil, türbülansın süresi de artacak. Yani yolcuların uçuş sırasında bu sarsıntıları daha uzun süre yaşaması muhtemel.
Türbülans verilerini inceleyen araştırmacılar, özellikle dağlık bölgeler üzerinden geçen uçuşlarda riskin arttığını vurguluyor. Şili’nin başkenti Santiago’ya giden dört rota, dünyanın en sarsıntılı uçuşları arasında yer alıyor. Nepal ve Bhutan seferleri de bu listede bulunuyor. Kuzey Amerika’da en çok sarsıntı yaşanan hat Albuquerque-Denver uçuşu. Avrupa’da ise Alplerin üzerinden geçen rotalar öne çıkıyor.
Tüm sarsıntılar dağlar üzerinden geçerken olmuyor. Bazen gökyüzünde hiçbir bulut yokken bile uçak şiddetle sallanabiliyor. Buna açık hava türbülansı deniyor ve jet akımlarının hızının artmasıyla oluşuyor. Küresel ısınma nedeniyle bu türbülanslarda da büyük artış gözleniyor. 2023 yılında yapılan bir araştırma, Atlantik üzerindeki şiddetli açık hava türbülanslarının 40 yıl öncesine kıyasla yüzde 55 daha sık yaşandığını ortaya koydu.