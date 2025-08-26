https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/kaza-haberleri-ardi-ardina-geliyor-en-riskli-ucus-rotalari-belli-oldu-1098840316.html

Kaza haberleri ardı ardına geliyor: En riskli uçuş rotaları belli oldu

Kaza haberleri ardı ardına geliyor: En riskli uçuş rotaları belli oldu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, iklim değişikliğinin uçak seyahatlerini daha tehlikeli hale getirdiğini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda şiddetli türbülansın dünya genelinde iki... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T12:36+0300

2025-08-26T12:36+0300

2025-08-26T12:36+0300

dünya

uçak

türbülans

i̇klim krizi

küresel ısınma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103564/67/1035646775_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_348ddb90d33e5a87bdd5fdcc8b76f8f0.jpg

Uçakların yaşadığı sarsıntılar, atmosferdeki ani hava akımları ve basınç değişimlerinden kaynaklanıyor. Normalde yalnızca küçük sarsıntılara neden olabilecek bu hava dalgalanmaları, şiddetlendiğinde uçağın rotasını aniden değiştirebiliyor. 2024 yılında Londra-Singapur seferinde bir yolcunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, bu riskin ne kadar ciddi olabileceğini göstermişti.Bilim insanları, küresel ısınmanın üst atmosferdeki hava akımlarını bozduğunu ve bu durumun daha fazla türbülansa yol açtığını belirtiyor. İngiltere Reading Üniversitesi’nden atmosfer bilimci Paul Williams, “Önümüzdeki birkaç on yılda şiddetli türbülansların sayısı iki ya da üç kat artacak” diyor. Ayrıca yalnızca sıklık değil, türbülansın süresi de artacak. Yani yolcuların uçuş sırasında bu sarsıntıları daha uzun süre yaşaması muhtemel.En riskli uçuş rotaları Türbülans verilerini inceleyen araştırmacılar, özellikle dağlık bölgeler üzerinden geçen uçuşlarda riskin arttığını vurguluyor. Şili’nin başkenti Santiago’ya giden dört rota, dünyanın en sarsıntılı uçuşları arasında yer alıyor. Nepal ve Bhutan seferleri de bu listede bulunuyor. Kuzey Amerika’da en çok sarsıntı yaşanan hat Albuquerque-Denver uçuşu. Avrupa’da ise Alplerin üzerinden geçen rotalar öne çıkıyor.Tüm sarsıntılar dağlar üzerinden geçerken olmuyor. Bazen gökyüzünde hiçbir bulut yokken bile uçak şiddetle sallanabiliyor. Buna açık hava türbülansı deniyor ve jet akımlarının hızının artmasıyla oluşuyor. Küresel ısınma nedeniyle bu türbülanslarda da büyük artış gözleniyor. 2023 yılında yapılan bir araştırma, Atlantik üzerindeki şiddetli açık hava türbülanslarının 40 yıl öncesine kıyasla yüzde 55 daha sık yaşandığını ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trabzon-cidde-seferi-yapan-ucak-acil-inis-yapti-1098801175.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uçak, türbülans, i̇klim krizi, küresel ısınma