Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/kaza-haberleri-ardi-ardina-geliyor-en-riskli-ucus-rotalari-belli-oldu-1098840316.html
Kaza haberleri ardı ardına geliyor: En riskli uçuş rotaları belli oldu
Kaza haberleri ardı ardına geliyor: En riskli uçuş rotaları belli oldu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, iklim değişikliğinin uçak seyahatlerini daha tehlikeli hale getirdiğini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda şiddetli türbülansın dünya genelinde iki... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T12:36+0300
2025-08-26T12:36+0300
dünya
uçak
türbülans
i̇klim krizi
küresel ısınma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103564/67/1035646775_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_348ddb90d33e5a87bdd5fdcc8b76f8f0.jpg
Uçakların yaşadığı sarsıntılar, atmosferdeki ani hava akımları ve basınç değişimlerinden kaynaklanıyor. Normalde yalnızca küçük sarsıntılara neden olabilecek bu hava dalgalanmaları, şiddetlendiğinde uçağın rotasını aniden değiştirebiliyor. 2024 yılında Londra-Singapur seferinde bir yolcunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, bu riskin ne kadar ciddi olabileceğini göstermişti.Bilim insanları, küresel ısınmanın üst atmosferdeki hava akımlarını bozduğunu ve bu durumun daha fazla türbülansa yol açtığını belirtiyor. İngiltere Reading Üniversitesi’nden atmosfer bilimci Paul Williams, “Önümüzdeki birkaç on yılda şiddetli türbülansların sayısı iki ya da üç kat artacak” diyor. Ayrıca yalnızca sıklık değil, türbülansın süresi de artacak. Yani yolcuların uçuş sırasında bu sarsıntıları daha uzun süre yaşaması muhtemel.En riskli uçuş rotaları Türbülans verilerini inceleyen araştırmacılar, özellikle dağlık bölgeler üzerinden geçen uçuşlarda riskin arttığını vurguluyor. Şili’nin başkenti Santiago’ya giden dört rota, dünyanın en sarsıntılı uçuşları arasında yer alıyor. Nepal ve Bhutan seferleri de bu listede bulunuyor. Kuzey Amerika’da en çok sarsıntı yaşanan hat Albuquerque-Denver uçuşu. Avrupa’da ise Alplerin üzerinden geçen rotalar öne çıkıyor.Tüm sarsıntılar dağlar üzerinden geçerken olmuyor. Bazen gökyüzünde hiçbir bulut yokken bile uçak şiddetle sallanabiliyor. Buna açık hava türbülansı deniyor ve jet akımlarının hızının artmasıyla oluşuyor. Küresel ısınma nedeniyle bu türbülanslarda da büyük artış gözleniyor. 2023 yılında yapılan bir araştırma, Atlantik üzerindeki şiddetli açık hava türbülanslarının 40 yıl öncesine kıyasla yüzde 55 daha sık yaşandığını ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trabzon-cidde-seferi-yapan-ucak-acil-inis-yapti-1098801175.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103564/67/1035646775_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_a6e1729411275e5770d8833e29aa3d71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uçak, türbülans, i̇klim krizi, küresel ısınma
uçak, türbülans, i̇klim krizi, küresel ısınma

Kaza haberleri ardı ardına geliyor: En riskli uçuş rotaları belli oldu

12:36 26.08.2025
© AP Photo / Nick UtA Virgin Atlantic passenger plane crosses a waxing gibbous moon on its way to the Los Angeles International Airport, Sunday, Aug. 23, 2015, in Whittier, Calif
A Virgin Atlantic passenger plane crosses a waxing gibbous moon on its way to the Los Angeles International Airport, Sunday, Aug. 23, 2015, in Whittier, Calif - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Nick Ut
Abone ol
Bilim insanları, iklim değişikliğinin uçak seyahatlerini daha tehlikeli hale getirdiğini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda şiddetli türbülansın dünya genelinde iki üç kat artacağı tahmin ediliyor.
Uçakların yaşadığı sarsıntılar, atmosferdeki ani hava akımları ve basınç değişimlerinden kaynaklanıyor. Normalde yalnızca küçük sarsıntılara neden olabilecek bu hava dalgalanmaları, şiddetlendiğinde uçağın rotasını aniden değiştirebiliyor. 2024 yılında Londra-Singapur seferinde bir yolcunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, bu riskin ne kadar ciddi olabileceğini göstermişti.
Bilim insanları, küresel ısınmanın üst atmosferdeki hava akımlarını bozduğunu ve bu durumun daha fazla türbülansa yol açtığını belirtiyor. İngiltere Reading Üniversitesi’nden atmosfer bilimci Paul Williams, “Önümüzdeki birkaç on yılda şiddetli türbülansların sayısı iki ya da üç kat artacak” diyor. Ayrıca yalnızca sıklık değil, türbülansın süresi de artacak. Yani yolcuların uçuş sırasında bu sarsıntıları daha uzun süre yaşaması muhtemel.

En riskli uçuş rotaları

Türbülans verilerini inceleyen araştırmacılar, özellikle dağlık bölgeler üzerinden geçen uçuşlarda riskin arttığını vurguluyor. Şili’nin başkenti Santiago’ya giden dört rota, dünyanın en sarsıntılı uçuşları arasında yer alıyor. Nepal ve Bhutan seferleri de bu listede bulunuyor. Kuzey Amerika’da en çok sarsıntı yaşanan hat Albuquerque-Denver uçuşu. Avrupa’da ise Alplerin üzerinden geçen rotalar öne çıkıyor.
Tüm sarsıntılar dağlar üzerinden geçerken olmuyor. Bazen gökyüzünde hiçbir bulut yokken bile uçak şiddetle sallanabiliyor. Buna açık hava türbülansı deniyor ve jet akımlarının hızının artmasıyla oluşuyor. Küresel ısınma nedeniyle bu türbülanslarda da büyük artış gözleniyor. 2023 yılında yapılan bir araştırma, Atlantik üzerindeki şiddetli açık hava türbülanslarının 40 yıl öncesine kıyasla yüzde 55 daha sık yaşandığını ortaya koydu.
Ulaştırma Bakanlığı: Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
TÜRKİYE
Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı
Dün, 00:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала