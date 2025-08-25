https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trabzon-cidde-seferi-yapan-ucak-acil-inis-yapti-1098801175.html

Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı

Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, saat 19.49'da Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptığını duyurdu. Uçağın kalkıştan 8 dakika sonra... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-25T00:18+0300

2025-08-25T00:18+0300

2025-08-25T00:18+0300

türki̇ye

türkiye

trabzon

flynas

ulaştırma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_586e242ea22af6af506778edf44f5c18.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi yaptığını duyurdu.169 yolcu ve mürettebatın durumu iyiBakanlıktan yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/havada-tehlike-inis-takimlari-acilmayan-ucak-hezarfen-havalimanina-acil-inis-yapti-1098544399.html

türki̇ye

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, trabzon, flynas, ulaştırma bakanlığı