Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/trabzon-cidde-seferi-yapan-ucak-acil-inis-yapti-1098801175.html
Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı
Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, saat 19.49'da Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptığını duyurdu. Uçağın kalkıştan 8 dakika sonra... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T00:18+0300
2025-08-25T00:18+0300
türki̇ye
türkiye
trabzon
flynas
ulaştırma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_586e242ea22af6af506778edf44f5c18.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi yaptığını duyurdu.169 yolcu ve mürettebatın durumu iyiBakanlıktan yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/havada-tehlike-inis-takimlari-acilmayan-ucak-hezarfen-havalimanina-acil-inis-yapti-1098544399.html
türki̇ye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545375_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_efec4da60116a87fac1f6b324fa0ca4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, trabzon, flynas, ulaştırma bakanlığı
türkiye, trabzon, flynas, ulaştırma bakanlığı

Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı

00:18 25.08.2025
© AAUlaştırma Bakanlığı: Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı
Ulaştırma Bakanlığı: Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AA
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, saat 19.49'da Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptığını duyurdu. Uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi yaptığı açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi yaptığını duyurdu.

169 yolcu ve mürettebatın durumu iyi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir.

Özel uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
TÜRKİYE
Havada tehlike: İniş takımları açılmayan uçak Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptı
12 Ağustos, 16:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала