Trabzon-Cidde seferi yapan uçak acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
25.08.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi yaptığını duyurdu.169 yolcu ve mürettebatın durumu iyiBakanlıktan yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
169 yolcu ve mürettebatın durumu iyi
