En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 750 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
Son haftalarda gerileyen mevduat faizleri bu hafta yatay seyir izledi. 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarda en yüksek faiz oranı yüzde 45 seviyesinde kaldı... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
mevduat
mevduat faizi
mevduat faizleri
banka
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Haftalardır süren gerilemenin ardından mevduat faizleri bu hafta sabit kaldı. Bankalarda “vadesiz hesapta para bulundurma şartı aranmaksızın” verilen en yüksek faiz oranı yüzde 45 seviyesinde korunuyor.Piyasada gözler eylüle çevrildiTemmuz ayında yapılan 300 baz puanlık faiz indirimi borsada yükselişi tetiklerken, mevduat getirilerini düşürdü. Piyasalarda ağustos enflasyonu ve 11 Eylül’de açıklanacak TCMB faiz kararı merakla bekleniyor.Bankalarda güncel faiz oranlarıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:Uzmandan yıl sonu enflasyon tahminiİş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,5-29,5 aralığında gerçekleşebileceğini öngördü. Aran, TCMB’nin yıl sonuna kadar 800 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini, politika faizinin yüzde 35 seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.750 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?Güncel faiz oranlarıyla birlikte 500 bin, 750 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirileri yatırımcıların gündeminde. Yüzde 45 faiz oranına göre:
mevduat faizleri 2025, en yüksek mevduat faizi hangi bankada, 750 bin tl mevduat faizi getirisi, 500 bin tl aylık faiz getirisi, 1 milyon tl faiz getirisi, güncel mevduat faiz oranları, bankaların mevduat faizleri, mevduat faiz oranları ağustos 2025, en yüksek faiz veren banka 2025, tcmb faiz indirimi beklentisi, mevduat faiz hesaplama, faiz oranları son durum
En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 750 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
Haftalardır süren gerilemenin ardından mevduat faizleri bu hafta sabit kaldı. Bankalarda “vadesiz hesapta para bulundurma şartı aranmaksızın” verilen en yüksek faiz oranı yüzde 45 seviyesinde korunuyor.
Piyasada gözler eylüle çevrildi
Temmuz ayında yapılan 300 baz puanlık faiz indirimi borsada yükselişi tetiklerken, mevduat getirilerini düşürdü. Piyasalarda ağustos enflasyonu ve 11 Eylül’de açıklanacak TCMB faiz kararı merakla bekleniyor.
Bankalarda güncel faiz oranları
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:
Alternatif Bank:
Yüzde 43,5
Uzmandan yıl sonu enflasyon tahmini
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,5-29,5 aralığında gerçekleşebileceğini öngördü. Aran, TCMB’nin yıl sonuna kadar 800 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini, politika faizinin yüzde 35 seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.
750 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
Güncel faiz oranlarıyla birlikte 500 bin, 750 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirileri yatırımcıların gündeminde. Yüzde 45 faiz oranına göre:
500 bin TL’nin getirisi
yaklaşık 18 bin 750 TL
750 bin TL’nin getirisi
yaklaşık 28 bin 125 TL
1 milyon TL’nin getirisi
yaklaşık 37 bin 500 TL olarak hesaplanıyor.