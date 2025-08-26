https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-750-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-1098833279.html

En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 750 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 750 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

Son haftalarda gerileyen mevduat faizleri bu hafta yatay seyir izledi. 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarda en yüksek faiz oranı yüzde 45 seviyesinde kaldı...

Haftalardır süren gerilemenin ardından mevduat faizleri bu hafta sabit kaldı. Bankalarda “vadesiz hesapta para bulundurma şartı aranmaksızın” verilen en yüksek faiz oranı yüzde 45 seviyesinde korunuyor.Piyasada gözler eylüle çevrildiTemmuz ayında yapılan 300 baz puanlık faiz indirimi borsada yükselişi tetiklerken, mevduat getirilerini düşürdü. Piyasalarda ağustos enflasyonu ve 11 Eylül’de açıklanacak TCMB faiz kararı merakla bekleniyor.Bankalarda güncel faiz oranlarıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:Uzmandan yıl sonu enflasyon tahminiİş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,5-29,5 aralığında gerçekleşebileceğini öngördü. Aran, TCMB’nin yıl sonuna kadar 800 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini, politika faizinin yüzde 35 seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.750 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?Güncel faiz oranlarıyla birlikte 500 bin, 750 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirileri yatırımcıların gündeminde. Yüzde 45 faiz oranına göre:

