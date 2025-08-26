Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 750 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?
En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 750 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
Sputnik Türkiye
Son haftalarda gerileyen mevduat faizleri bu hafta yatay seyir izledi. 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarda en yüksek faiz oranı yüzde 45 seviyesinde kaldı... 26.08.2025
ekonomi̇
mevduat
mevduat faizi
mevduat faizleri
banka
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Haftalardır süren gerilemenin ardından mevduat faizleri bu hafta sabit kaldı. Bankalarda “vadesiz hesapta para bulundurma şartı aranmaksızın” verilen en yüksek faiz oranı yüzde 45 seviyesinde korunuyor.Piyasada gözler eylüle çevrildiTemmuz ayında yapılan 300 baz puanlık faiz indirimi borsada yükselişi tetiklerken, mevduat getirilerini düşürdü. Piyasalarda ağustos enflasyonu ve 11 Eylül’de açıklanacak TCMB faiz kararı merakla bekleniyor.Bankalarda güncel faiz oranlarıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:Uzmandan yıl sonu enflasyon tahminiİş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,5-29,5 aralığında gerçekleşebileceğini öngördü. Aran, TCMB’nin yıl sonuna kadar 800 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini, politika faizinin yüzde 35 seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.750 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?Güncel faiz oranlarıyla birlikte 500 bin, 750 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirileri yatırımcıların gündeminde. Yüzde 45 faiz oranına göre:
SON HABERLER
Son haftalarda gerileyen mevduat faizleri bu hafta yatay seyir izledi. 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarda en yüksek faiz oranı yüzde 45 seviyesinde kaldı. 500 bin, 750 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirileri merak edilirken, gözler TCMB’nin eylül ayında açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi.
Haftalardır süren gerilemenin ardından mevduat faizleri bu hafta sabit kaldı. Bankalarda “vadesiz hesapta para bulundurma şartı aranmaksızın” verilen en yüksek faiz oranı yüzde 45 seviyesinde korunuyor.

Piyasada gözler eylüle çevrildi

Temmuz ayında yapılan 300 baz puanlık faiz indirimi borsada yükselişi tetiklerken, mevduat getirilerini düşürdü. Piyasalarda ağustos enflasyonu ve 11 Eylül’de açıklanacak TCMB faiz kararı merakla bekleniyor.

Bankalarda güncel faiz oranları

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:
Akbank: Yüzde 45
Denizbank: Yüzde 45
Vakıfbank: Yüzde 44,5
Ziraat Bankası: Yüzde 44
Getir Finans: Yüzde 44
Yapı Kredi: Yüzde 43,5
Alternatif Bank: Yüzde 43,5
Odeabank: Yüzde 42,5
ING Bank: Yüzde 41,5
TEB: Yüzde 41,5

Uzmandan yıl sonu enflasyon tahmini

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,5-29,5 aralığında gerçekleşebileceğini öngördü. Aran, TCMB’nin yıl sonuna kadar 800 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini, politika faizinin yüzde 35 seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade etti.

750 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

Güncel faiz oranlarıyla birlikte 500 bin, 750 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirileri yatırımcıların gündeminde. Yüzde 45 faiz oranına göre:
500 bin TL’nin getirisi yaklaşık 18 bin 750 TL
750 bin TL’nin getirisi yaklaşık 28 bin 125 TL
1 milyon TL’nin getirisi yaklaşık 37 bin 500 TL olarak hesaplanıyor.
