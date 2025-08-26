Türkiye
İzmir Seferihisar'da orman yangını: 7 uçak, 8 helikopter sevk edildi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Seferihisar'da yangın çıktı.Seferihisar yanıyorOrmanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ile 182 personel sevk edildi.Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
14:43 26.08.2025 (güncellendi: 14:48 26.08.2025)
© İHA / AYBİKE GÖCEKLİ - CANER GÜNEYİzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Buradaki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Buradaki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seferihisar'da yangın çıktı.

Seferihisar yanıyor

Ormanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ile 182 personel sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
