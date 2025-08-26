İzmir Seferihisar'da orman yangını: 7 uçak, 8 helikopter sevk edildi

© İHA / AYBİKE GÖCEKLİ - CANER GÜNEY İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Buradaki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.