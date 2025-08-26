https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/izmir-seferihisarda-orman-yangini-7-ucak-8-helikopter-sevk-edildi-1098847083.html
İzmir Seferihisar'da orman yangını: 7 uçak, 8 helikopter sevk edildi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Seferihisar'da yangın çıktı.Seferihisar yanıyorOrmanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ile 182 personel sevk edildi.Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seferihisar'da yangın çıktı.
Ormanlık alanda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ile 182 personel sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.