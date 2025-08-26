https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/ito-baskani-avdagicten-bolgesel-asgari-ucret-ve-memurlara-ek-tazminat-talebi-1098842524.html
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da yaşam maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek, kamu çalışanlarına ek tazminat verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
İTO Başkanı Avdagiç'ten bölgesel asgari ücret ve memurlara ek tazminat talebi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da yaşam maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek, kamu çalışanlarına ek tazminat verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, asgari ücretin bölgesel olarak farklılaştırılması önerisini gündeme getirerek, iş dünyası için kademeli ücret sisteminin istihdamı koruyacağını belirtti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da görev yapan kamu çalışanlarının Anadolu’daki meslektaşlarına kıyasla daha yüksek yaşam maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Avdagiç, “Memurlar için mutlaka İstanbul’dan başlayarak büyükşehirler için kademeli bir ek ödeme, ek takviye yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Bölgesel asgari ücret gündemde
Avdagiç, Türkiye’de uygulanan teşvik sistemi ile asgari ücret arasında benzerlik kurulabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye teşviklerde altı bölgeye ayrılıyor. İstanbul birinci bölge, altıncı bölgeye kadar farklı teşvikler uygulanıyor. Aynı sistem asgari ücrette de devreye girmeli. İstanbul’da birçok sektörde asgari ücret pratikte uygulanmıyor. Fiili asgari ücret reel asgari ücretin yüzde 30 üzerinde başlıyor.”
TÜİK raporuna dikkat çekti
Avdagiç, TÜİK’in yayımladığı gelişmişlik araştırmasına atıf yaparak, bölgesel farklılıkların istihdam üzerinde önemli rol oynadığına vurgu yaptı. “Anadolu’daki belli bölgelerde insanca yaşanabilecek makul bir ücret belirlenirse, hem istihdam korunur hem de sosyal dokuya katkı sağlanır” dedi.
İTO Başkanı, İstanbul’daki işsizlerin farklı sektörlerde iş bulma imkanına sahip olduğunu ancak Anadolu’da bu seçeneklerin kısıtlı kaldığını ifade ederek şunları kaydetti:
“Teşviklerde nasıl bir farklılaştırma varsa, aynı şekilde asgari ücrette de insanca yaşamı esas alarak farklılaştırma yapılması, işletmelerin ve çalışanların istihdamının korunmasına katkı sağlayacaktır.”