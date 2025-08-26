İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranları kaça düştü?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-doluluk-oranlari-kaca-dustu--1098836173.html

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz'da 58,28 iken bugün yüzde 42,43 olarak ölçüldü.Barajlardaki son durum ne?Su miktarı, Ömerli'de 38,75, Darlık'ta 54,07, Elmalı'da 61,1, Terkos'ta 47,25, Alibey'de 26,11, Büyükçekmece'de 43,24, Sazlıdere'de 39,14, Istrancalar'da 32,06, Kazandere'de 24,23, Pabuçdere'de 34,27 olarak kaydedildi.Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan, kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı bugün itibarıyla 368,26 milyon metreküp olarak belirlendi.Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 408,19 milyon metreküp su alındı. Kente dün verilen su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak ölçüldü.Yıllara göre barajlardaki doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, 26 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 70,42, 2016'da yüzde 54,02, 2017'de yüzde 63,96, 2018'de yüzde 63,91, 2019'da yüzde 60,69, 2020'de yüzde 48,92, 2021'de yüzde 59,38, 2022'de yüzde 59,66, 2023'te yüzde 30,64, 2024'te yüzde 48,31 olarak kaydedildi.

