https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/istanbul-valiliginden-yeni-genelge-yardim-dagitimina-duzenleme-1098834759.html
İstanbul Valiliği’nden yeni genelge: Yardım dağıtımına düzenleme
İstanbul Valiliği’nden yeni genelge: Yardım dağıtımına düzenleme
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, yardım dağıtımlarında ihtiyaç sahiplerini ve öğrencileri teşhir eden görüntülerin önlenmesi için yeni kurallar getirdi. Genelgeye göre... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T10:44+0300
2025-08-26T10:44+0300
2025-08-26T10:44+0300
türki̇ye
valilik
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098835349_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d5bd40c78a7ff3cb8cb7f4f1c7b7402.jpg
İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasıyla yayımlanan genelge, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi. Genelgede, hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından yapılan yardımların amacına uygun şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.Yardımlarda teşhir yasağıValilik, yardım dağıtımlarında ihtiyaç sahibi kişilerin teşhir edilmesine neden olan görüntülerin kamuoyunu rahatsız ettiğini belirtti. Bu tür uygulamaların kişilik haklarına zarar verdiğine dikkat çekilerek, yardımların belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacağı kaydedildi.Başvurular kaymakamlıklara yapılacakGenelgeye göre, sosyal yardım başvuruları kaymakamlıklar tarafından alınacak ve öğrencilerin gelişim seviyeleri ile pedagojik esaslara uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilecek. Uygun görülen yardımlar ise ilçe milli eğitim müdürlüklerinin planlama, takip ve denetimi altında yapılacak.Yardımlar okul idaresi aracılığıyla dağıtılacakÖğrencilere yapılacak yardımlar doğrudan öğrencilere değil, okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan komisyon tarafından teslim alınacak. Yardımlar, okul idaresi aracılığıyla öğrencilere ulaştırılacak.Genelgede, “Fotoğraf ve video kayıtlarında öğrencilere kesinlikle yer verilmeyecek, yalnızca okul idaresi veya ilgili komisyon görüntülenecek” denildi.Kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımların ise öğrenci velilerine teslim edileceği belirtildi. Bu adımın, aile bağlarını güçlendirmek ve çocukların ebeveynlerine duyduğu güveni korumak amacıyla alındığı kaydedildi.Sosyal hizmet kuruluşlarında da kayıt yasağıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuklar ve yetişkinlere yapılacak yardımlarda da fotoğraf ve video çekimine izin verilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/meteorolojiden-uyari-26-agustosta-yagis-ve-siddetli-ruzgar-hangi-illeri-etkileyecek-1098829814.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098835349_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7eabc6d1c6ccf5b95c93c55063acf54f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
valilik, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yardım
valilik, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yardım
İstanbul Valiliği’nden yeni genelge: Yardım dağıtımına düzenleme
İstanbul Valiliği, yardım dağıtımlarında ihtiyaç sahiplerini ve öğrencileri teşhir eden görüntülerin önlenmesi için yeni kurallar getirdi. Genelgeye göre yardımlar artık okul idaresi ve komisyonlar aracılığıyla dağıtılacak, yardım tesliminde öğrencilerin fotoğraf veya videolarının çekilmesine izin verilmeyecek.
İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasıyla yayımlanan genelge, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi. Genelgede, hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından yapılan yardımların amacına uygun şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
Yardımlarda teşhir yasağı
Valilik, yardım dağıtımlarında ihtiyaç sahibi kişilerin teşhir edilmesine neden olan görüntülerin kamuoyunu rahatsız ettiğini belirtti. Bu tür uygulamaların kişilik haklarına zarar verdiğine dikkat çekilerek, yardımların belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacağı kaydedildi.
Başvurular kaymakamlıklara yapılacak
Genelgeye göre, sosyal yardım başvuruları kaymakamlıklar tarafından alınacak ve öğrencilerin gelişim seviyeleri ile pedagojik esaslara uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilecek. Uygun görülen yardımlar ise ilçe milli eğitim müdürlüklerinin planlama, takip ve denetimi altında yapılacak.
Yardımlar okul idaresi aracılığıyla dağıtılacak
Öğrencilere yapılacak yardımlar doğrudan öğrencilere değil, okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan komisyon tarafından teslim alınacak. Yardımlar, okul idaresi aracılığıyla öğrencilere ulaştırılacak.
Genelgede, “Fotoğraf ve video kayıtlarında öğrencilere kesinlikle yer verilmeyecek, yalnızca okul idaresi veya ilgili komisyon görüntülenecek” denildi.
Kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımların ise öğrenci velilerine teslim edileceği belirtildi. Bu adımın, aile bağlarını güçlendirmek ve çocukların ebeveynlerine duyduğu güveni korumak amacıyla alındığı kaydedildi.
Sosyal hizmet kuruluşlarında da kayıt yasağı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuklar ve yetişkinlere yapılacak yardımlarda da fotoğraf ve video çekimine izin verilmeyecek.