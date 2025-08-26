https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/istanbul-valiliginden-yeni-genelge-yardim-dagitimina-duzenleme-1098834759.html

İstanbul Valiliği’nden yeni genelge: Yardım dağıtımına düzenleme

İstanbul Valiliği’nden yeni genelge: Yardım dağıtımına düzenleme

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, yardım dağıtımlarında ihtiyaç sahiplerini ve öğrencileri teşhir eden görüntülerin önlenmesi için yeni kurallar getirdi. Genelgeye göre... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-26T10:44+0300

2025-08-26T10:44+0300

2025-08-26T10:44+0300

türki̇ye

valilik

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098835349_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d5bd40c78a7ff3cb8cb7f4f1c7b7402.jpg

İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasıyla yayımlanan genelge, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi. Genelgede, hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından yapılan yardımların amacına uygun şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.Yardımlarda teşhir yasağıValilik, yardım dağıtımlarında ihtiyaç sahibi kişilerin teşhir edilmesine neden olan görüntülerin kamuoyunu rahatsız ettiğini belirtti. Bu tür uygulamaların kişilik haklarına zarar verdiğine dikkat çekilerek, yardımların belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacağı kaydedildi.Başvurular kaymakamlıklara yapılacakGenelgeye göre, sosyal yardım başvuruları kaymakamlıklar tarafından alınacak ve öğrencilerin gelişim seviyeleri ile pedagojik esaslara uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilecek. Uygun görülen yardımlar ise ilçe milli eğitim müdürlüklerinin planlama, takip ve denetimi altında yapılacak.Yardımlar okul idaresi aracılığıyla dağıtılacakÖğrencilere yapılacak yardımlar doğrudan öğrencilere değil, okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan komisyon tarafından teslim alınacak. Yardımlar, okul idaresi aracılığıyla öğrencilere ulaştırılacak.Genelgede, “Fotoğraf ve video kayıtlarında öğrencilere kesinlikle yer verilmeyecek, yalnızca okul idaresi veya ilgili komisyon görüntülenecek” denildi.Kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımların ise öğrenci velilerine teslim edileceği belirtildi. Bu adımın, aile bağlarını güçlendirmek ve çocukların ebeveynlerine duyduğu güveni korumak amacıyla alındığı kaydedildi.Sosyal hizmet kuruluşlarında da kayıt yasağıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuklar ve yetişkinlere yapılacak yardımlarda da fotoğraf ve video çekimine izin verilmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/meteorolojiden-uyari-26-agustosta-yagis-ve-siddetli-ruzgar-hangi-illeri-etkileyecek-1098829814.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

valilik, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yardım