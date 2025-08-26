https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/ermenistanin-eski-cumhurbaskani-sarkisyan-is-insani-karapetyandan-elektrik-sebekelerini-satin-1098851863.html

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan: İş insanı Karapetyan'dan Elektrik Şebekeleri'ni satın almasını istedim

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan: İş insanı Karapetyan’dan Elektrik Şebekeleri'ni satın almasını istedim

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, iş insanı Karapetyan'dan Elektrik Şebekeleri'ni satın almasını istediğini açıkladı. 26.08.2025

2008-2018 yılları arasında Ermenistan’ı yöneten eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, ülkedeki mevcut yönetimin millileştirmek istediği 'Ermenistan Elektrik Şebekeleri' şirketini satın alması için iş insanı Samvel Karapetyan’dan kendisinin talepte bulunduğunu açıkladı.Sarkisyan açıklamasında, “Şunu açıkça söylemeliyim ki, Samvel Karapetyan’dan ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ni satın almasını bizzat istedim" dedi.Sarkisyan, o dönemde şirkete uzun vadeli yatırım yapacak, kar amacı gütmeyen ve şirkete özen gösterecek birine ihtiyaç olduğunu belirterekKarapetyan’ın kendi dönemi bitene kadar, yani 2018 yılına kadar böyle davrandığını söyledi.2018'den sonra da bu hususun devam ettiğini dile getiren Sarkisyan, şirketin millileştirilmesi fikrini olumsuz karşıladığını belirterek, “Bir kanunu aceleyle çıkarıp, şirkete insanlar atamak, başkasının malını yönetmek, çalışanları işten çıkarmak ve mali kaynakları kontrol etmek ne demek? Buna iyi bakmıyorum” cümlesini kaydetti.Ayrıca mevcut yönetimin böyle bir adım atmasının sebeplerinden birinin 2026’daki parlamento seçimleri olabileceğini belirten Sarkisyan açıklamasını, "Orada büyük bir ekip çalışıyor, kaynaklar var ve bunlar seçimler için çok önemli” cümleleriyle sonlandırdı.

